Vânătorul care a ucis doi oameni, închis pe viață

Vânătorul care a împușcat mortal doi oameni în urmă cu doi ani, pe un câmp de lângă Târgoviște, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat. Sentința Curții de apel este definitivă.





Fapta a fost comisă în 26 octomobrie 2017. Vânătorul a ucis un consilier local din județul Dâmbovița și pe amicul său, în zona Nisipuri, de lângă Târgoviște. In plus, instanța a decis ca vânătorul Marin Gheorghe să plăteasca daune morale în valoare de 500.000 de euro. Cei doi bărbati, Gheorghe Ifrim și Ion Neagu, au fost împușcați la câteva sute de metri distanță de terenul pe care îl detinea unul dintre ei, iar trupurile lor erau la o distanță de 100 de metri unul de celălalt. ”Autorul este un bărbat de 58 de ani, este din municipiul Târgovişte, este vânător autorizat, deţinător legal de armă, însă nu îşi plătise pentru anul acesta cotizaţia către Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi nu putea vâna pe fondurile aparţinând asociaţiei. I-a împuşcat cu arma pe care o deţinea. Nu există niciun fel de date că ar fi existat un complice. Încă de la începutul anchetei am înlăturat varianta unei execuţii sau că ar fi fost un omor săvârşit pe fondul unor răzbunări, ca urmare a unor conflicte anterioare. Încă de la început, datele anchetei au arătat că a fost vorba de un conflict spontan. Era la braconat”, a declarat la acea vreme prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, Mihai Dincă.

Gigi Becali a SPART 50 de milioane de euro dupa ce a iesit din PUSCARIE. Tocmai acum s-a aflat pe ce s-au dus BANII!

Pagina 1 din 1