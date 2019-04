„Adunați voturile PNL, USR, ALDE și PMP. Rezultă cea mai mare forță politică din România. Orgoliile și calculele personale sunt, însă, mai mari decăt luciditatea politică”. Interviu cu Valeriu Stoica, un liberal al anilor 1990. Exclusiv!

Valeriu Stoica a fost președintele PNL, ministru al Justiției în trei guverne și fondatorul Partidului Liberal Democrat, dar de foarte mulți ani nu mai este prezent pe scena politică. Anul trecut, în august, a fost prezent la Parlament alături de liberali vechi și noi la lansarea Asociației Mircea Ionescu-Quintus. Atunci spunea că iniţiativa trimite la ideea de unitate a liberalilor. „Ori de câte ori liberalii au fost uniţi au câştigat bătălia politică”, afirma Valeriu Stoica. În interviul acordat pentru Evenimentul zilei, Stoica vorbește despre trecut și prezent, despre politică și despre justiție.





EVZ: De foarte mult timp sunteți o prezență extrem de discretă pe scena publică și mă refer la politică. Totuși, sunteți printre primii liberali, sunteți omul care ați pus o amprentă puternică pe acest partid. De când și de ce ați renunțat?

Valeriu STOICA: Sunt două moduri de a face politică într-un regim de democrație constituțională: fie ca jucător, ceea ce presupune integrarea într-o echipă, adică într-un partid, fie ca spectator angajat, în sensul pe care Raymond Aron îl dă acestei noțiuni, adică în calitate de cetățean care muncește și votează în țara sa. Ambele moduri de a face politică sunt importante, dar calitatea jucătorilor depinde de cei care aleg, de cultura politică a cetățenilor, de discernământul acestora. Ca și în sport, jucătorii politici, când își ating limita posibilităților de a fi eficienți, se retrag la un moment dat de pe terenul jocului politic democratic, dar pot și trebuie să facă în continuare politică în calitatea lor de cetățeni, ca profesioniști și ca alegători. Lucrul bine făcut, oricare ar fi profesia pe care o ai, este cel mai util mod de a face politică în țara ta.

Așadar nu am renunțat niciodată la politică, doar am schimbat un rol, în care nu mai eram eficient, cu un alt rol în care cred că mai pot să fiu util.

În plus, ca liberal, nu este suficient să îți afirmi ideile în politică; verificarea lor se face în primul rând în viața reală; libera inițiativă rămâne o idee abstractă dacă nu se concretizează în proiecte practice, care să schimbe ceva în jurul nostru. Cred că am făcut o bună politică prin formarea multor generații de juriști, prin întemeierea Societătii de Avocați STOICA și Asociații și, cel mai greu, prin refacerea unui domeniu viniviticol de familie.

EVZ: Nu v-ați orientat niciodată către o altă formațiune, nici măcar înspre alte partide liberale, dar în 2006 ați fondat Partidul Liberal Democrat. Ce s-a întâmplat atunci?

Valeriu STOICA: Am fost pentru a doua oară exclus din P.N.L. pentru delict de opinie, la fel cum s-a întâmplat și în decembrie 1992. Am fondat împreună cu Theodor Stolojan și Mona Muscă, excluși și ei din P.N.L. în același an, 2006, cu Gheorge Flutur și alți parlamentari un nou partid, P.L.D., care a avut o bună performanță la alegerile pentru Parlamentul European din 2007, iar apoi a fuzionat cu P.D., deja membru al Partidului Popular European, formând Partidul Democrat Liberal. A fost realizat astfel proiectul politic pentru susținerea căruia fusesem exclus din P.N.L. - un mare partid de dreapta, afiliat la familia popularilor europeni.

Așa a fost posibil ca P.D.L. să câștige alegerile parlamentare din 2008 și alegerile prezidențiale din 2009. În cartea “Unificarea dreptei”, publicată la Humanitas, am prezentat logica politică și dinamica acestor evenimente. Ca o ironie a istoriei, după ce în anul 2012 m-am retras din politică, acest proiect de unificare a dreptei a fost desăvârșit în anul 2014 prin fuziunea P.N.L. cu P.D.L.

EVZ: Cine v-a dezamăgit atunci, dar și pe parcursul celor 16 ani de liberalism autentic?

Valeriu STOICA: Nu am dezamăgiri pentru că este greu să fiu amăgit. În 2005, PNL a refuzat alegerile anticipate, după ce acceptase această idee, iar apoi a refuzat fuziunea cu P.D. și aderarea la P.P.E. din cauza unor calcule politice personale ale liderilor liberali din acea perioadă. Mai mult, în 2007, P.N.L. a exclus P.D. de la guvernare și a făcut o alianță parlamentară cu P.S.D., o prefigurare a alianței social-liberale din 2012. Aceste decizii politice grave explică, în bună măsură, criza sistemului politic actual din România și prestația precară a țării noastre în Uniunea Europeană. EVZ: Cum erau oprtuniștii acelor vremuri?

Valeriu STOICA: Sunt cam tot cei de astăzi, dar atunci erau încă siguri de ei și de impunitatea lor, ignorând faptul că aderarea la U.E. și N.A.T.O va determina schimbarea regulilor jocului politic, mai ales sub aspectul limitării corupției.

EVZ: Regretați că nu faceți parte din tabloul politic al acestor vremuri?

Valeriu STOICA: Nu am regrete, am speranțe. Sper că P.N.L. si P.S.D. se vor reforma, că vor apărea lideri politici apți să înfrunte provocările cu care se confruntă România și Uniunea Europeană. Mai sper că partidele de centru-dreapta vor face o alianță pentru a opri alunecarea sistemului nostru politic pe panta așa numitei democrații iliberale și a populismului. Mai sper că vom putea construi trei autostrăzi care să stăpungă Carpații, pentru a permite Sudului și Estului să rămănă legate de Vestul țării și să profite de dezvoltarea acestuia. Mai sper că vom opri hemoragia demografică și că vom recupera măcar o parte din emigranții economici.

EVZ: Vorbiți-mi despre marile nume alături de care ați activat?

Valeriu STOICA: Pe măsură ce trece timpul, se va vedea că cel mai bun Președinte a fost Emil Constantinescu. În mandatul lui s-au făcut cele mai profunde reforme economice, foarte dure, dar necesare, care au permis reluarea creșterii economice în anul 2000 și în perioada următoare. Dincolo de toate reproșurile care i s-au făcut , Victor Ciorbea a avut un merit important în victoria Convenției Democrate în anul 2000. Mugur Isărescu a fost cel mai bun prim-ministru. Am lucrat foarte bine cu toți, chiar dacă la un moment dat nu am mai împărtășit aceeași strategie politică. Mai trebuie spus că Mugur Isărescu a făcut din Banca Națională o instituție modernă, un stâlp de rezistență într-o Românie cutremurată în ultimul timp de reglementările adoptate de guvern și de Parlament.

Datorez anularea primei decizii de excludere din P.N.L. lui Mircea Ionescu Quintus, fără de care partidul nu ar fi putut străbate deșertul anilor 1992-1996, când a fost în afara forului legislativ.

Am lucrat foarte bine cu Theodor Stolojan, chiar dacă a abandonat de două ori: în 2004, când a renunțat să candideze la prezidențiale, și în 2008, cănd a fost nominalizat pentru funcția de prim-ministru, dar s-a retras în timpul negocierilor pentru formarea guvernului.

Am făcut bună echipă cu Emil Boc, Mona Muscă și George Flutur, în diferite perioade.

