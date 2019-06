Drama unui mare actor român. O boală cumplită îi macină trupul şi sufletul. Scena i-a devenit doar o amintire

Reputatul actor Valentin Uritescu suferă de aproape doi ani de o boală care l-a ţintuit la pat. Doctorii l-au diagnosticat ca având Parkinson. Pe data de 4 mai, actorul a împlinit vârsta de 78 de ani.





Cu ocazia zilei sale de naştere, Valentin Uritescu a primit numeroase mesaje de felicitare de la prieteni, cunoscuţi, colegi şi rude, potrivit cancan.ro

Din păcate, artistul nu s-a putut bucura pe deplin de toată atenția și suferă enorm din cauza problemelor de sănătate care s-au agravat.

Soţia sa, Valeria, femeia cu care este căsătorit de 52 de ani, a spus tristul adevăr- artistul nu mai poate merge deloc

„Nu se simte prea bine. Îi este imposibil să se deplaseze ca altădată, ca acum câţiva ani la Premiile Gopo, când şi-a ridicat premiul. Acum nu mai poate să meargă”, a declarat Valeria, soţia actorului.

Actorul Valentin Uritescu a apărut ultima dată în public în urmă cu doi ani, cu ocazia galei Premiilor Gopo 2017, când a primit premiul pentru întreaga activitate.

Au dost momente când actorul a crezut că a ajuns la capâtul puterilor şi chiar s-a gândit să apeleze la un gest extrem

„Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. «Ai Sindrom Extrapiramidal!» Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: «Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!». Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid.

Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: «Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!». Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, a povestit Valentin Uritescu

De când problemele de sănătate au apărut, nimic nu a mai fost la fel în viața actorului Valentin Uritescu.

„Acum stau acasă, mă mai uit la televizor. Nu mai scriu cărţi, am scris trei, ultima a fost în 2016, «Bântuit de vieţile altora», în care am povestit despre rolurile grele pe care le-am avut. Dar nu s-au vândut şi am zis să nu mai scriu.

Am mai jucat în câteva seriale, au zis să mă resusciteze cumva, însă e mai greu, pentru că îmi e frică să nu greşesc în faţa camerei de filmat. Nu mai am nici casă cu grădină, am vândut tot pentru nepoata noastră, bolnavă de leucemie, însă nu am mai putut-o salva”, a mărturisit Valentin Uritescu.

Sursa foto: aarc.ro

S-a schimbat LEGEA PENSIILOR! A fost eliminata aceasta OBLIGATIE! Decizie de ultim moment din Senat

Pagina 1 din 1