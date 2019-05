Vâlcean întors acasă după 25 de muncă în Italia. A vrut să voteze cu pașaportul pentru referendum și inițial nu a putut. Ce s-a întâmplat după aceea

Un vâlcean care locuiește de 25 de ani în Italia nu a putut să voteze, la el acasă, și pentru referendum, ci numai la europarlamentare. Ulterior Biroul Electoral Județean Vâlcea i-a permis să voteze și pentru referendum.





Postul local TV Vâlcea 1 a prezentat cazul bărbatului care se întorsese în țară pentru a-și rezolva niște probleme personale. El a vrut să și voteze, drept pentru care s-a dus la urne cu pașaportul.

Acolo însă află că nu poate să voteze decât pentru europarlamentare, nu și pentru referendum, deși ar fi vrut să-și exercite dreptul în ambele cazuri.

Explicațiile celor de la secția de vot nu l-au lămurit, așa că și-a prezentat cazul presei locale, arată portalul www.adevarul.ro.

„Vreau să votez şi nu mă lasă să votez pentru referendum”, a spus el.

Omul s-a mirat de situația asta, mai ales că vorbise cu prieteni ai lui din Italia care i-au spus că și ei s-au prezentat la secțiile de vot de acolo, tot cu pașaportul, și au votat atât pentru europarlamentare, cât și pentru referendum.

Apoi s-a referit la ce îi spuseseră cei din secția de votare de la el de acasă.

”Mi-a spus că nu poate să mă lase să votez decât pentru alegerile europarlamentare.

Nu e just. Am vorbit cu prietenii mei din Italia şi ei votează pentru ambele, cu acelaşi paşaport pe care-l am şi eu.

Nu au acte româneşti, ci doar paşaport şi certificat de naştere, ca mine. De ce în Italia se poate şi aici nu? Nu este aceeaşi lege?”, a spus bărbatul.

Pe plan local, povestea sa a făcut vâlvă, astfel că Biroul Electoral Judeţean Vâlcea a intervenit și a clarificat situația, în sensul în care bărbatul a putut să voteze și pentru referendum.

Lovitura neasteptata pentru Rares Bogdan! Ce a spus candidatul PNL dupa vot

Pagina 1 din 1