Deocamdată, acest vaccin nu a trecut toate probele, da chinezii se arară încrezător că acesta va fi vaccinul viirorului.

Potrivit Sinovac Biotech se vor produce 100 de milioane de doze pe an.

În 2009 a luat-o înaintea concurenței și a devenit primul în lume care a pus pe piață un vaccin împotriva gripei porcine H1N1.

Peste 100 de laboratoare din lume se înfruntă în a fi primul care pune la punct un vaccin, însă mai puțin de zece dintre ele au angajat în prezent un test clinic pe oameni, potrivit Școlii de Igienă și Medicină Tropicală de la Londra.

Este cazul Sinovac, care dă asigurări că a obținut rezultate încurajatoare la maimuță, înainte de a-și administra serul pentru prima oară unui numar de 144 de voluntari, la jumatatea lui aprilie, în Jiangsu (est).

Dar, când o să se găsească pe piață?

„Aceasta este intrebarea pe care si-o pune toata umea”, recunoaște directorul mărcii, Liu Peicheng.

Potrivit OMS, producerea unui vaccin poate dura între 12 si 18 luni.

Sinovac, care are 1.000 de salariați, speră să obțina la sfâșitul lui iunie prime rezultate cu privire la securitatea produsului său, în cadrul unor teste în fazele 1 si 2, declară directorul pentru Afaceri Internaționale Meng Weining.

„Un test in faza 3 include cateva mii de persoane. Nu este usor sa obtii aceste cifre in nico tara”, preconizeaza el.

Grupul a lansat, cu toate acestea, construirea în sudul Beijingului a unei instalații de producție cu o capacitate de 100 de milioane de doze, care urmează să intre în funcțiune până la sfârșitului anului.

„Muncim zi si noapte, lucram noaptea, ceea ce inseamna ca nu pierdem un minut”, da asigurări Meng.

În afară de Sinovac, Beijingul a aprobat testarea clinică a altor trei vaccinuri experimentale – unul lansat de Școala Militară de Științe Medicale și grupul de biotehnologie CanSino, altul de către Institutul de produse Biologice și Institutul de Virusologie din Wuhan, orașul în care a apărut nou coronavirus, iar al treilea de către grupul China Biotics, care a angajat marți teste asupra a 32 de voluntari, potrivit agerpres.ro