Vacanță în Maldive cu bani luați împrumut. Două prietene au ajuns în instanța de judecată

O femeie din Arad și-a dat în judecată o prietenă, după ce i-a împrumutat acesteia bani pentru a pleca într-o vacanță și nu i-a mai primit înapoi. Procesul a fost judecat la Judecătoria Arad, unde cererea reclamantei a fost admisă. Cele două prietene ar fi căzut de comun acord să plece, la începutul anului 2022, într-o vacanță în Maldive. Femeile s-au înțeles ca una dintre ele să achite toate cheltuielile, iar cealaltă să îi dea înapoi banii.

„Ulterior a avut mai multe discuții telefonice şi de fiecare dată i-a spus că îi va achita banii datorați. Ulterior, pârâta nu a mai răspuns la telefon şi nici la mail-urile pe care reclamanta i le-a trimis”, a spus avocatul reclamantei. Femeia care a promis că va da banii înapoi a fost somată prin executor și a plătit 500 de euro. Ulterior, ea i-a mai dat prietenei sale încă 150 de euro, dar după a încetat să mai plătească și restul cheltuielilor. Mai mult decât atât, ea ar fi dispărut fără urmă.

Cum s-a apărat vecina care a mers în Maldive

Femeia care a fost dată în judecată susține că lucrurile s-au întâmplat altfel. Pârâta a explicat că a plecat în vacanță cu prietena sa, care a plătit costul excursiei, dar că i-a dat banii cash. În ceea ce privește cei 650 de euro achitați, pârâta a spus că este vorba de bani pe care i-a împrumutat pentru a face cumpărături în Maldive. Judecătoria Arad a admis cerera de chemare în judecată a femeii reclamante.

„La întoarcerea în ţară au avut mai multe divergenţe, iar urmarea a fost că i-a cerut să-i dea cei 650 euro înapoi. I-a explicat că nu are de unde să-i dea, dar aceasta i-a spus că dacă nu-i dă imediat o va obliga să plătească de 10 ori mai mult întrucât pârâta nu are dovada că i-a plătit costurile excursiei, şi, în plus, va plăti şi cheltuieli de judecată şi executare”, a spus avocata pârâtei în instanță.

Pârâta a fost obligată să achite diferența neachitată. Este vorba de suma de 1.260 de euro. „Singura persoană care, în opinia pârâtei, ar fi putut dovedi plata cash a fost un prieten la care aceasta a făcut referire în interogatoriu şi, deşi a solicitat încuviințarea probei cu acest martor, la același termen de judecată a renunțat în mod voluntar la aceasta”, se precizează în sentința Judecătoriei Arad, care nu este definitivă, potrivit Ziare.com.