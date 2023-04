Un cuplu a călătorit în șapte țări, inclusiv în Maldive, cu doar 1.400 de lei. Cum au reușit cei doi să ia bilete de avion atât de ieftine

Justin Walley, în vârstă de 52 de ani și iubita lui Victoria, de 47 de ani, au călătorit timp de șase săptămâni în Austria, Emiratele Arabe Unite, Maldive, Bahrain, Iordania, Arabia Saudită și România.

Cuplul a început să călătorească în jurul lumii după ce anul trecut au avut de trecut prin mai multe greutăți și aveau nevoie de ceva pentru a ieși din acea stare.

Cum a reușit cuplul să călătorească cu doar 1.400 de lei

„Mă uitam la zboruri ieftine și am văzut că Wizz Air avea o ofertă și că Arabia Saudită și-a deschis recent granițele pentru turiști. Am început să văd toate aceste zboruri foarte ieftine către și dinspre Arabia Saudită și aproape că nici nu am dat clic pe Maldive, deoarece credeam că ar fi mult prea scump.

Am fost șocat când am văzut prețul și am strigat imediat ca Victoria să vină să arunce o privire”, a mai spus Justin. Cei doi au început imediat după să-și planifice traseul cu atenție și ce locuri vor să viziteze.

Victoria și Justin au cumpărat nouă zboruri în șase săptămâni și nu au cheltuit mai mult de 40 de lire sterline pe zi pentru cazare, mâncare și călătorie. „Când am mers în Maldive, am stat la un bed and breakfast pe insulele pe care locuiau localnicii, ceea ce ne-a costat aproximativ 30 de lire sterline pe noapte.Tot am reușit să vedem frumusețea Maldivelor, dar am plătit o fracțiune din preț.

Am făcut snorkeling, am văzut rechini de recif alergând după pești și am avut ocazia să cunoaștem oamenii adevărați din Maldive. Iordania a fost foarte specială, iar Wadi Rum este unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ, dar Arabia Saudită a depășit așteptările. Toată lumea a fost atât de primitoare, am fost tratați atât de frumos și am văzut atât de multe obiective turistice uimitoare”, a mai mărturisit bărbatul.

Ce probleme au întâmpinat cei doi pe parcursul excursiei

Ba mai mult, cei doi au reușit să-l vadă chiar și pe Cristiano Ronaldo jucând pentru Al-Nassr în Liga saudită.

Singura problemă cu care s-au confruntat cei doi a fost atunci când au fost nevoiți să facă un ocol de 11 ore în jurul unui oraș sfânt în care non-musulmanii nu pot intra. Atunci, au dat pe taxi 100 de euro, însă nu s-au lăsat descurajați de cele întâmplate, mai spun ei, potrivit The Sun.

Costul biletelor de avion

Letonia – Austria: 17 lire sterline

Austria – Emiratele Arabe Unite: 33 lire sterline

Emiratele Arabe Unite – Maldive: 75 lire sterline

Maldive – Emiratele Arabe Unite: 80 lire sterline

Emiratele Arabe Unite – Iordania: 7 lire sterline

Iordania – Emiratele Arabe Unite: 7 lire sterline

Emiratele Arabe Unite – Arabia Saudită: 9 lire sterline

Arabia Saudită – România: 11 lire sterline

România – Marea Britanie: 8 lire sterline.