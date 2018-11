USR: Angajatii institutiilor care nu folosesc e-mailul, obligati sa stea pana la ora 20 la birou! Metodă aberantă susținută în Senat!

Așa vor să inițieze „debirocratizarea” alesii poporului. Propunerea care a ajuns la Senat susține ca angajații care nu folosesc e-mailul să stea la birou până la ora 20.00.





Un nou proiect legislativ depus in Senat pentru dezbatere stabileste ca sistemul administrativ trebuie debirocratizat, iar accesul cetatenilor la serviciile publice trebuie inlesnit. Mai multi deputati si senatori ai USR au semnat pentru sustinerea acestei initiative care ar urma sa schimbe programul unor functionari publici sau sa se munceasca in mai multe schimburi, anunță E-Juridic.

Acestia arata in expunerea de motive a initiativei privind combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul a autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale ca programul acestora nu corespunde cu cel al cetatenilor, iar de multe ori un cetatean trebuie sa lipseasca de la munca pentru a-si rezolva probleme cu administratia publica locala, judeteana sau nationala.

"Acest fapt, precum si lipsa digitalizarii, fac serviciile publice greu accesibile. Societatea isi exprima foarte des ingrijorarea cu privire la birocratia excesiva si efortul considerabil pe care trebuie sa il depuna pentru a obtine servicii publice.", mai arata deputatii si senatorii USR in expunerea de motive.

Acestia propun ca institutiile publice care nu primesc documente prin e-mail sau alte mijloace electronice de comunicare sa lucreze pana la orele 20 in doua zile din saptamana. Parlamentarii initiatori arata ca astfel s-ar "elimina aceste impedimente din administratie si ar simplifica mult accesarea serviciilor publice si interactiunea cetateanului cu institutiile publice."

Iata ce vor sa schimbe prin lege oamenii USR.

LEGE privind combaterea biroratiei in activitatea de relatii cu publicul a autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale

Art. I - Autoritatile si institutiile publice centrale si locale care au program de lucru cu publicul si nu primesc documente prin mijloace electronice de comunicare sunt obligate sa asigure accesul cetatenilor pana la ora 20 in doua zile lucratoare pe saptamana.

Art. II - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin hotarare, modificarile corespunzatoare ale Hotararii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1009 din 2 noiembrie 2004, cu modificarile ulterioare.

Sursa: e-juridic.ro

