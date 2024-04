Social Urs lângă București. Animalul i-a tăiat calea unui șofer, la Snagov







Un urs a fost văzut la Tâncăbești, județul Ilfov. Animalul sălbatic a tăiat calea unui șofer, iar acesta a sunat la 112 pentru a cere ajutorul poliției. La fața locului s-au dus jandarmii și pădurarii.

Un alt urs a ajuns în Ciolpani

În urmă cu câteva zile, un alt urs a ajuns în localitatea Ciolpani, Ilfov, iar autoritățile au trimis un mesaj RO-Alert către locuitorii din zonă să stea departe de urs și să nu îi dea de mâncare. „Tocmai ne-a sărit în fața mașinii un urs, la pădurea Ciolpani“, a scris o femeie sâmbătă pe Facebook.

Afost constituită o celulă de criză la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, iar jandarmii au plecat în căutarea animalului. „Este vorba despre un pui de urs, luat în evidență de pădurar, iar ca măsură suplimentară, un echipaj al Jandarmeriei Ilfov a rămas în zonă pentru a supraveghea. Au fost informate şi autorităţile locale“, anunţa în scurtă vreme și Jandarmeria Română.

Ursul n-a fost găsit

Șeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov a spus că ursul nu a comis niciun atac până acum, dar că este de negăsit.

„Inclusiv persoana care a sunat la 112 dimineaţă, la ora 8.15, a spus că era mai mare decât un câine. A fost observat dimineaţă la ora 8.15 pe DN1, în zona localităţii Ciolpani, traversând, cum mergem dinspre Ploieşti, din partea dreaptă în partea stângă, deci din Pădurea Comoara, în Pădurea Scroviştea, în zona pădurii, nu în localitate. Am trimis două echipaje de jandarmi în zonă, de câte doi jandarmi, să procedeze la toate măsurile legale care se iau. Au relaţionat cu Ocolul Silvic, cu administraţia locală, cu colegii noştri de la IPJ Ilfov, cu ISU Bucureşti-Ilfov. Se ştie de situaţie, pădurarul din zonă ştie de situaţia ursuleţului, este luat într-o evidenţă. Nu a comis niciun atac până acum, e cuminte, e un pui de urs rătăcit în zona noastră“, a explicat şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov, colonelul Dumitru Dumitriu.

Un artist român s-a întâlnit cu un urs

Recent, Cristii de la trupa Haiducii a povestit că s-a întâlnit cu un urs. El a declarat că s-a speriat foarte tare când a văzut animalul sălbatic și că a fugit în rulota sa.

„Ca tot românul căruia îi place să petreacă tot mai mult timp în natură. Se dovedește însă că nu e o soluție prea viabilă mai ales în zonele de munte. Am vrut să scot autorulota și am zis să campez undeva într-o poieniță spre munte, și nu se poate altfel decât cu un grătar, că altfel parcă nu se simțea bine aerul de munte”, a povestit Cristi de la Haiducii.

El a mai spus că a avut noroc și că ursul nu l-a atacat. Artistul a declarat că ursul a mâncat toată carnea de pe grătar și că a plecat.

„În secunda 0 am aruncat telefonul, și am intrat în autorulotă. A venit și a dat cu capul în peretele ușii, noroc că e ceva destul de rezistent, ușa e tare, de fier. Ca un noroc, pot să spun așa, s-a ocupat mai mult de grătarul care sfârâia, și nu de mine. A stat vreo 10 minute, a mâncat, s-a odihnit puțin, apoi s-a uitat către rulotă și a plecat agale. Am plecat și eu imediat, am strâns, am stins focul și am plecat”, a mai spus Cristi.