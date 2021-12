Urmează prăbușirea leului: anul 2022 nu aduce deloc vești bune. Ce niveluri va atinge moneda euro

Anul 2022 nu va veni cu vești bune din punct de vedere economic. Potrivit barometrului anual Moneycorp, moneda națională urmează să se deprecieze, iar România pare că se va confrunta cu o situație de criză.

Cursul leu/euro în 2022: Moneda națională se va deprecia

Cei mai mulți dintre afaceriști, un procent de 34,1%, preconizează că, anul viitor, cursul leu/euro va atinge 5 lei – 5,05 lei.

29,3% dintre afaceriști estimează că moneda euro va fi cotată într-un interval de 5,05 – 5,10 lei.

Alți 14,1% dintre respondenții pe baza căror răspunsuri a fost concretizat studiul spun că nivelul atins de moneda euro va fi peste cel de 5,10 lei.

Doar 22% dintre oamenii de afaceri sunt de părere că moneda euro se va încadra între valorile 4,95 – 5,00 lei.

Colaps economic? Ce spun oamenii de afaceri

Potrivit barometrului anual, majoritatea investitorilor din mediul de afaceri – 36,6% – preconizează că economia va înregistra o scădere importantă anul viitor.

17,1% dintre afaceriști spun că economia României va stagna în anul 2022, în timp ce 19,5% sunt de părere că aceasta va înregistra creșteri.

În altă ordine de idei, consilierul guvernatorului Băncii Naționale este de părere că ne așteaptă o criză uriașă. Adrian Vasilescu anticipează că, în anul 2022, inflația va atinge un nivel de peste 5% la nivelul zonei euro.

Rata inflației, mult peste 5% la nivelul zonei euro

Solicitat să comenteze prognozele specialiștilor din economie în ceea ce privește situația inflației pentru anul 2022, Adrian Vasilescu a precizat că „nu știe cum va fi la anul”. Cu toate acestea, consilierul guvernatorului BNR preconizează că inflația va atinge un nivel „mult peste 5% la nivelul zonei euro, pentru că nu va mai beneficia de ceea ce se numește efectul de bază statistic, adică preţurile foarte mici din urmă”.

„România trebuie să înțeleagă – are ca sursă inflația globală, dar are şi un specific naţional şi anume haosul care s-a produs în liberalizarea preţurilor la energia electrică şi la gaze naturale. Acest haos a ajuns să avem o creștere de 46%. Nicăieri nu mai este o asemenea creștere. Nicăieri în Uniunea Europeană nu este o situație ca la noi care vine cu multe din urmă şi anume media avuției financiare în gospodăriile populației este cu mult sub media Europeană”, a subliniat Adrian Vasilescu.