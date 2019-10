„Euro e o chestiune dăunătoare, dar renunţarea la moneda unică nu poate fi o treabă unilaterală”. Sunt cuvintele lui Carlo Borghi Aquilini, economistul eurosceptic al Lega, dar şi preşedinte al comisiei de buget-finanţe a Camerei deputaţilor. El susţine sus şi tare ideea Italexit, explicând că recentele vorbe ale lui Matteo Salvini privind moneda unică europeană – „Euro este la urma-urmei ireversibil” – nu ar fi un pas înapoi, dar că dubiile privind unitatea monetară persistă.

Intervievat de către Il Tempo, el declară: „Salvini nu s-a îndepărtat de ideea nu-euro. Salvini spune cea ce am afirmat de o sută de mii de ori, numai că există interesul din partea cuiva de a agita o dezbatere inexistentă”. Borghi aminteşte care e ideea partidului său: „Poziţia mea care de fapt este a întregii Lega este că am informat asupra daunelor monedei unice înaintea tuturor. Am spus mereu că acţiunile unilaterale sunt de evitat. Dacă vor exista proiecte împărtăşite cu alte naţiuni pentru a schimba politica monetară a Eurozonei, le vom lua în considerare cu interes şi, în orice caz, vom fi gata să apărăm interesele italienilor în caz de atacuri financiare”.

„Nu putem fără discuţie să trăim mereu cu ameninţarea constantă a propagării continue pe care am trăit-o, să fim o valoare care depinde de acţiunile BCE şi nu de cele ale alegerilor noastre, guvernamentale’”, încheie deputatul Lega, potrivit Il Giornale.

