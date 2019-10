„ (…) Am zis să mergem și noi în zona Valea Uzului. Am ales să mergem pe versantul de pe partea stângă, am ales un drum și undeva la 700-800 de metri de la mașină, un kilometru chiar am zărit o cască, după o piatră. Am luat casca, ne-am uitat după model, am zis că e românească, că e normal să fie acolo pentru că e linia frontului acolo și am scos detectoarele. Ne-am apucat de detecție, după care am scos paharul de băut apă, o teacă de baionetă, baioneta, au început să apară ceva oseminte. S-a găsit muniție, s-a găsit arma și în același săpături s-au scos și oseminte la iveală. După modelul de cască și muniție am zis că e vorba de un soldat român”, a declarat Vasile Boboc.

Astfel, au fost găsite mai multe elemente de muniție, o bucată de lopată și o cască metalică.

„Casca și arma se vedea că sunt relicve, că sunt de pe vremea războiului”, a spus Vasile Boboc.

Ulterior, Vasile Boboc a sunat la 112 și a anunțat autoritățile despre descoperirea făcută.

Reprezentantul IPJ Bacău, Cătălina Păduraru, a afirmat că materialele identificate au fost ridicate pentru efectuarea cercetărilor, iar osemintele au fost transmise pentru a fi expertizate antropologic.

În urmă cu două luni, același bărbat a găsit într-o altă zonă din Bacău rămășițele unui ofițer german.

În 1916-1917 au murit în zona Valea Uzului mii de soldați români, unguri, germani, austrieci, slovaci, sârbi și ruși, iar alte câteva sute în toamna anului 1944.

În luptele de pe Valea Uzului au murit și soldați români, nu doar maghiari. O scurtă istorie a luptelor ar trebui să împrospăteze memoria celor care împart cimitirele eroilor după criteriul etnic.

Reamenajarea cimitirului de către autoritățile maghiare în 1994-1998 a avut ca scop maghiarizarea cimitirului, dovedită și de inscripțiile afișate. Lăudabil este că istoricii maghiari au identificat pe baza documentelor numele majorității soldaților morți în bătăliile din 1917-1917, respectiv 1944.

Proiectul de reamenajare a unui segment din cimitir în memoria soldaților români a provocat un scandal mediatic și diplomatic între unguri și români, potrivit activenews.ro

