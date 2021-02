25 februarie

Uranus, Vărsătorul și internetul. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 25 februarie s-au născut Pierre-Auguste Renoir, Friedrich Haendel, Enrico Caruso, Carlo Goldoni, Anthony Burgess, George Harrison, Benedetto Croce, Tom Courtenay, Costache Antoniu, Richard Oschanitzky, Jean Georgescu, Virgil Duda.

Până la 1 Martie, deci nici astăzi, nu este nicio sărbătoare, notificare, în calendarul poporului român. Apoi încep sărbătorile primăverii, iar de la echinocţiul de primăvară – trecerea de la elemenul apă la elementul aer.

Să revenim la astrologia noastră cea de toate zilele, marea mea pasiune. Am primit multă corespondenţă. Vă răspund că “după 30 de ani ascendentul este mai important decât zodia” este o mare inexactitate, că Luna neagră, Lilith, asteroizii cu nume greceşti, karmele, reîncarnările, lecţiile de viaţă, a 13-a zodie, şi alte bazaconii nu fac parte din astrologia pe care am învățat-o! Dar, sunt pe internet!

Internetul, la fel ca toate produsele de înaltă tehnologie și tot ceea ce ține de computere, în special, este legat de semnul Vărsătorului și de Uranus, respectiv semnul și planeta care semnifică modernismul, progresul. Dar și utopia, falsul, minciuna, alinenarea, nenormalul.

Este interesant să studiem nașterea și evoluția a ceea ce constituie, fără îndoială, una dintre cele mai mari revoluții tehnologice și sociale din toate timpurile, prin prisma astrologiei. Vom realiza că Uranus asistă la nașterea internetului, în 1962, apoi „exploziei” sale din anul 2000 la exact un semiciclu uranian. Cu toate acestea, un semiciclu este echivalent simbolic cu punctul culminant a ceea ce s-a născut la începutul ciclului, spune astrologul David, un prieten din hexagon.

Ideea care va da naștere rețelei de internet câțiva ani mai târziu vine din cercetarea comandată de Forțele Aeriene ale SUA care a avut nevoie să înființeze o structură revoluționară de comunicare capabilă să reziste unui atac nuclear. Să ne gândim apoi la stabilirea unui sistem descentralizat în care informațiile pot fi păstrate și partajate de mai multe mașini electronice autonome.

Suntem atunci, în anul 1962 și Uranus este în Leu . Ideea unei rețele, a unei „rețele” (poreclă care va rămâne de-a lungul anilor) a fost însă dezvoltată de Paul Baran în anul 1964, în timp ce Uranus a ajuns în Fecioară, un semn pragmatic care marchează adesea implementarea. Netul s-a născut, deci, în Leu, un semn mai creativ, dar mai teoretic.

În anul 1969, ideea a fost preluată și dezvoltată de un grup universitar sub numele de ARPANET și „demilitarizată” într-un fel. Acum, Uranus tocmai a sosit în Balanță, semnul pașnic al păcii!

Conceptul pătrunde astfel în societatea civilă și trebuie să poată servi acum schimbului de cunoștințe; conceptul de schimb aparținând, de asemenea, semnului Balanței.

Rețeaua ARPANET, care leagă Institutul Stanford, Universitatea din Los Angeles, Universitatea din Santa Barbara și Universitatea din Utah, este considerată astăzi rețeaua precursoră a internetului (comunicare între mașini, protocol).

Nouă descoperire în anul 1971: Ray Tomlinson a dezvoltat poșta electronică (viitorul e-mail). Desigur, suntem întotdeauna în ideea de a folosi tehnologia pentru a face schimb… și Uranus este încă în Balanță! Sistemul de corespondență s-a dezvoltat în anul următor (încă Uranus în Balanță) sub conducerea lui Lawrence G. Roberts, care a dezvoltat caracteristicile utilizate în mod obișnuit astăzi (răspuns, transfer, arhivă).

De asemenea, în octombrie 1972, rețeaua ARPANET a fost prezentată publicului larg pentru prima dată și a început să fie folosit termenul de „internet”. Pe lângă faptul că putem observa că majoritatea adjectivelor care încep cu „inter” depind de Balanță (intermediar, interconectat etc.), vom observa că la sfârșitul anului 1972, Uranus formează un mare trigon (trină) ceresc către Saturn, din Gemeni. Acest aspect reflectă o perpetuare a noutății (sensul lui Uranus / Saturn în astrologia mondială), dar și o mai mare deschidere către lume (axa Gemeni / Balanță, două semne aeriene orientate spre comunicare și aducerea oamenilor în contact).

Următorul salt înainte este odată cu crearea a ceea ce va deveni protocolul TCP / IP și are loc între 1976 și 1978, adică în timpul tranzitului lui Uranus în Scorpion, un semn de transformare și de îmbunătățire.

Apoi, în anul 1984 a fost implementat sistemul DNS pentru a face rețeaua mai flexibilă: Uranus se află în Săgetător . În plus, Săgetătorul este prin excelență semnul universalului, a tot ceea ce este transfrontalier. Realizați cum fiecare pas mare corespunde pasajului din următorul semn!

Intrarea lui Uranus în Capricorn, în 1990, nu va contrazice această regulă, deoarece atunci Tim Berners-Lee dezvoltă protocolul HTTP și limbajul HTML care permite navigarea prin rețele. World Wide Web (www prezent în bara de navigare …) s-a născut. Web-ul nu va înceta să crească acum, și-a atins maturitatea tehnologică, pe care o reprezintă semnul Capricornului. În 1992, a fost trecută și cifra simbolică a unui milion de computere conectate.

Următorul semn este Vărsătorul. Cu toate acestea, este și „domiciliul modern”, adică semnul în care Uranus este cel mai confortabil. Nu este deloc surprinzător faptul că trecerea de la Uranus la Vărsător, în 1996, corespunde cu începutul „erei Internetului”, exploziei și democratizării acestei tehnologii care ajunge, în anul 1996, la 10 milioane de utilizatori. Uranus este, de asemenea, în semnul opus Leului și, prin urmare, ne aflăm în vârful ciclului care a început în 1962, cu aproximativ patruzeci de ani mai devreme.

Uranus a rămas în Vărsător până în 2003. Nu ar trebui să fie o surpriză faptul că, în acel an, 2003, Internetul a ajuns la 200 de milioane de utilizatori în întreaga lume și că ceea ce va rămâne numit „balonul” Internetului a explodat în anul 2000: orice sosire la apogeu implică iremediabil o coborâre care o urmează. Declinul este relativ evident, în calitate, întrucât filosofia astrologică ne învață că, odată ce a trecut jumătatea ciclului, resursele preconizate trebuie să fie reorganizate la un nivel mai intelectual, spiritual și altruist și să se detașeze de ancorarea lor prea materială. Ceea ce este confirmat aici, subliniat de intrarea lui Uranus în Pești, un semn de compasiune și ajutor reciproc.

Totuși, nimic bun nu a supraviețuit pe net în timpul tranzitului lui Uranus prin Pești, până în anul 2011.

Intrat în Berbec, Uranus a dat netului violența chemării la răscoală, la revoluție, vezi ”primăvara arabă”. Acum Uranus se află în Taur, din anul 2019 și influențează modul de a ne câștiga banii. Munca de acasă este doar un aspect.

Alte evenimente, politice, economice sau sociale, pot fi, de asemenea, legate de această nouă utilizare a internetului. Dar numai viitorul, mai apropiat, sau mai depărtat, va spune dacă testul este trecut și dacă ceva durabil va supraviețui trecerii lui Uranus în Gemeni în anul 2025.

Trebuie să precizez că astfel de analize – o planetă, o zodie – sunt superficiale și incomplete. În analiza netului și a tehnologiilor de comunicare, media, trebuie luate în considerare și alte zodii și planete. De exemplu zodia Gemenilor și Mercur, planeta comunicării.

Întotdeauna este loc de mai bine, după cum, întotdeauna, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 25 februarie 2021

BERBEC Conjunctura îţi indică să te preocupi mai ales de resursele tale, să le verifici, fără să faci multe valuri. Eşti ceva mai neinspirat, nu-ţi impune propria viziune, propriile idei. Cumpăra-ti lucrul acela la care râvnesti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu, aproape sigur, nu o sa mai iti poti permite. Poate este un cadou pentru 1 Martie! Cine ştie mai bine decat tu însuţi, ce dar îţi doreşti, de fapt!

TAUR Uranus din zodie îți indică că trebuie să fii foarte atent la cheltuieli. Dacă e cazul, la depozite bancare, carduri, rate, leasind, investiţii, dividente, rente, dobânzi – la toată nenorocirea asta financiar-bancară! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Trebuie să faci bani, nu să te gândeşti la ei! Astăzi te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi şi îndrăzneţe, mai ales dacă lucrezi în domeniul creației.

GEMENI Ţine-ţi prietenii aproape şi duşmanii şi mai aproape. Daca nu ştii ce se bârfeşte, nici nu ştii ce măsuri să iei. Sigur, dacă vrei să iei măsuri, pentru că o bârfă rămâne o simplă bârfă! Conjunctura, aspectele iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afaceri. Astăzi nu trebuie să faci nici o plată, să nu cheltuieşti decât pentru strictul necesar. Şi încă un sfat: astăzi nu se dă cu aspiratorul chiar dacă este mizerie în casă după petrecerea de Dragobete!

RAC Luna în creștere rapidă, patroana ta, este complex aspectată. Regreţi şi ai speranţă, în acelaşi timp. Se pare că prezentul te îngrijorează, de aceea te refugiezi în trecut şi viitor! „Nu spera şi nu ai teamă!” Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. In aceasta perioadă, cu aspecte complexe, unii dintre Raci nu se simt în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. Distopia sanitară, ce să-i faci! Ca să-ţi impui punctul de vedere personal trebuie sa vorbeşti cu convingere şi patimă, atunci lipsa de argumente nu se prea observa.

LEU Nicio planetă în zodie, dar mai multe în opoziţie. Aşa că astăzi nu fii „contras” sau „ultras” , ipostaza de rebel fără cauză nu te prinde. Mai bine pândeşte, aşteaptă-ţi momentul favorabil! Nu te lasa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să legi noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la răceli, la umezeală. Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Sănătatea este buna, banii – constant. Pe total o zi buna!

FECIOARĂ Un semn de foc îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In această perioada ai ceva noroc. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi o viaţă socială mai densă, mai veselă. Astăzi este o zi foarte prielnică profesiei, meseriei, activităţii tale. Fecioarele şi flăcăii care dau examene, sau interviuri sunt avantajati de astre. Sigur examenul poate fi şi in bucatarie, pentru o cină selectă în doi, sau patru dacă socoteşti şi pisica şi căţeluşul, dar neapărat după ce studiezi cartea de bucate.

BALANŢĂ O atitudine blândă, zâmbitoare, seducătoare de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată astăzi, mai ales că spiritul de colaborare e înghiţit de un egoism feroce. Aşa poţi să-i ţii sub control, invintînd la alianţe! Din nou, ce vrei, viaţa se repetă din lipsa de imaginaţie, ai acelaşi gen de probleme în dragoste, sau la serviciu, pe care ai jurat să nu le mai ai niciodată! Nu pune la inimă bârfele şi vorbele in doi peri, mai ales daca provin de la bărbaţii din anturajul tau – ai aspecte negative in zodiile masculine. Daca vrei să începi o relaţie, atunci astăzi este ziua. Spune-i orice, păstrează iniţiativa, ţine-i atenţia concentrată şi poate ai succes!

SCORPION Conjuctura îţi indică că ai nevoie de aer curat pentru organism şi de idei noi pe planul mental. Trebuie să-ţi “aeriseşti” stilul de viaţă, să ai un orizont de vedere în ceea ce faci! Arta de a face avere are două căi: să câştigi mult şi să consumi puţin. Confucius spunea că ţăranul chinez este un om fericit şi sănătos pentru că este modest şi harnic. În antichitate, desigur. Astăzi, pe seară, stelele spun să-ţi oferi o distracţie, poate la un film plăcut, poate la un spectacol, sau concert. Pe net, sigur că da. Cultura nu intră în economie, acum nu mai intră nicăieri.

SĂGETĂTOR Ai multă energie şi bune intenţii, mai poţi să şi donezi! Conjunctura te avantajează în folosirea unor veşti sau informaţii. Atenţie la presă şi la net, poţi avea unele date de excepţie. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor veni, totuşi, este adevărat că nu la valoarea pe care o speri. Doar se apropie sfârşitul lunii! Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, un tovarăș pe care te poţi bizui.

CAPRICORN Astăzi nu primeşti nicio veste. Este de bine, înseamnă că totul e normal. Pluton cel ciudat, planeta plutocraţilor, aflat mereu în zodie, te ajută să-ţi regenerezi eficient energia psihică. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii tai sunt foarte ocupati. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare, cu aplicaţie directă la bugetul familiei tale, sau a buzunarului tău.

VĂRSĂTOR Este bine să nu te implici în discuţii cu semnele de foc. Afacerile emoţionale, sentimentale, sunt aspectate favorabil. Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi. Este de bine, înseamnă că totul este normal! Nu pleca la drum lung! Poţi găsi ceva informaţii care să te îndrepte către o afacere nouă. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat. Astăzi poţi să dai consistenţa necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Puţin sport nu ar strica, dar unde să faci mișcare. Poate, în dormitor?

PEŞTI Conjunctura te îndeamnă să-ţi întăreşti propria viziune profesională, sau sentimentală şi să te elibereazi de influenţele nefaste! Cum spunea Arghezi, “cel ce gândeşte singur” e avantajat! Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu. Cu informaţiile pe care le-ai avut ai luat o hotărâre care a părut că este cea mai bună. Doar nu eşti propriul duşman ca să-ţi faci singur rău? Apoi datele s-au schimbat şi hotărârea nu ţi-a mai părut cea mai bună. Totuşi, te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasă şi ieșită din tiparele normale.