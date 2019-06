UNTOLD. Fabulos! Ce a putut să ceară Robbie Williams organizatorilor

Festivalul UNTOLD va avea loc în acest an în perioada 1-4 august, iar printre invitații-surpriză ai evenimentului se numără Robbie Williams. Artistul britanic este așteptat cu brațele deschise la Cluj, însă pretențiile sale dau mari bătăi de cap organizatorilor.





Robbie Williams este de departe cel mai pretențios artist care va urca pe scena de la UNTOLD. Ioana Chereji, PR Untold a dezvăluit pentru Kanal D faptul că britanicul a cerut nu mai puțin de 70 de camere de hotel. Este o misiune extrem de dificilă pentru organizatori, având în vedere faptul că toate hotelurile vor fi ocupate la începutul lui august.

Mai mult de atât, misiunea devine imposibilă dacă stăm să e gândim că tot stafful ar trebui să fie cazat într-o singură locație.

Cine este Robbie Williams

Robbie Williams este cântăreț și compozitor englez, cunoscut pentru hituri precum „Let me entertain you", „Millennium", „Feel", „She's the one". Acesta are în „CV' 15 premii BRIT, 6 premii ECHO și mai multe nominalizări la Emmy. Cariera și-a început-o ca membru al trupei Take That, în 1990.

UNTOLD, în 5 ani, a devenit un brand local, național si internațional. Festivalul atrage sute de mii de oameni în fiecare an, fermecați de conceptul inventat de Bogdan Buta, creatorul UNTOLD.

În ultimii ani, setul de artiști a fost unul generos și unic, dar organizatorii au simțit că în al cincelea an ar fi nevoie de o schimbare, de o îmbunătățire, mai ales că Electric Castle, un alt festival clujean „concurent”, a plusat anul acesta cu Limp Bizkit, iubita trupă americană de rap rock.

