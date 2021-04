15 aprilie

Uniunea Europeană produce Sfinți! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 15 aprile s-au născut Leonardo da Vinci, Claudia Cardinale, Samantha Fox, Leonhard Euler.

În calendarul creştin-ortodox, fix, sunt Sfinţii: Aristarh, Pud, Trofim, Crescent şi Vasilisa. În „Kalendar”, nimic, nimic!

Iată ceva din curierul de Bruxelles, sursa Euractiv:

Francezul Robert Schuman, a cărui declarație din 9 mai 1950 este un pilon esențial al existenței Uniunii Europene, ar putea fi în curând, supus procesului de beatificare. Schuman (1886-1963) a fost un catolic practicant și devotat și „virtuțile sale eroice” ar putea fi recunoscute de Papa Francisc în luna iunie, anul acesta, potrivit arhiepiscopului Marcello Semeraro, prefect al Congregației pentru Cauzele Sfinților. Recunoașterea unei vieți sfinte este un pas cheie către beatificare, care necesită totuși atribuirea unui miracol. Un al doilea miracol recunoscut de Vatican este necesar pentru canonizare.

Schuman, creștin-democrat, era ministru francez de externe când, în 1950, și-a prezentat propunerea pentru o uniune economică între foștii inamici, Franța și Germania Federală, proiect care a devenit baza actualei Uniuni Europene.

Cu discursul său din 9 mai 1950, Schuman a introdus pentru prima dată în istorie conceptul Europei ca uniune economică și, în perspectivă, și ca uniune politică. Prin urmare, este punctul de plecare al conceptului de integrare europeană, astfel încât, data de 9 mai a fost aleasă drept Ziua Europei.

Procesul de beatificare a lui Robert Schuman a început în urmă cu peste 30 de ani, fiind lansat de eparhia din Metz unde acesta s-a săvârșit din această viață în anul 1963. Candidatura sa poate surprinde pe unii, dar părintele Bernard Ardura, responsabil pentru canonizările franceze, de la Roma, a apărat-o cu multă convingere: “Schuman și-a dedicat viața slujirii binelui comun, căutării păcii și reconcilierii cu Germania pentru a crea o comunitate de state europene”, a declarat Ardura pentru AFP. “Opera sa a permis să se rupă ciclul infernal al războiului, înfrângerile umilitoare, dorința de răzbunare și de mai mult război”, a adăugat el. „A fost opera unui creștin, care servește drept exemplu, deși Schuman a rămas întotdeauna foarte discret cu privire la viața sa privată și la credința sa”, a continuat Ardura.

Papii de la Vatican au susținut un proiect european încă de pe vremea lui Pius al XII-lea, pontif în timpul celui de-al doilea război mondial. În primul său auditoriu general din Piața Sf. Petru din 2005, Papa Benedict al XVI-lea a subliniat rădăcinile creștine ale Europei. Cu un an înainte, Vaticanul și-a exprimat regretul pentru absența unei referințe explicite la rădăcinile creștine ale istoriei europene în proiectul de Constituție a UE, care a fost ulterior respins după opoziția referendumurilor din Franța și Olanda.

Bun, într-o notă ușor comică s-ar putea spune că a fost o minune faptul că UE a durat atâta și a luat amploarea de astăzi. Nu știu dacă minunea asta ar ajuta la beatificarea lui Robert Schuman!

Nu-i așa, o poveste adevărată pilduitoare, la o cafea bună ca să începeți ziua cu zâmbetul pe buze și să nu vă mai gândiți la moara stricată a presei isterice, mincinoase și anarhiste care învârtește doar un subiect, ca să vă terorizeze, ca să acceptați orice măgărie dictatorială, doar este în interesul domniilor voastre, nu-i așa?

Dacă vă știți adevăratul interes al domniilor voastre, trebuie să aveți mereu speranță, mereu ni se oferă o a doua șansă, cât timp mâine este o altă zi!

HOROSCOP 15 aprilie 2021

BERBEC Există un procent important de încăpăţânare în caracterul tău zodiacal, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, mai diplomat, încearcă să convingi prin paşi mici, încet, pe rând, dar sigur! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile. Pe de altă parte apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat.

TAUR O zi de joi cam monotonă, de genul celor de care, mai târziu, nu-ţi mai aduci aminte. Nu-ţi adormi vigilinţa, fii prudent, sau ţi se poate întâmpla ceva de care să-ţi aduci aminte foarte mult timp! Fii prudent! Nu eşti deloc mulţumit! Dar, deloc… dacă eşti întrebat de motivul nemulţumirii tale, nu ştii ce să răspunzi. Eşti nemulţumit fundamental, prin definiţie! Astăzi trebuie să laşi loc printre nemulţumirile tale şi politeţei şi respectului faţă de cei dragi, din familie.

GEMENI Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă, iar tu te simţi bine, pentru că ai renunţat la ironii şi la vorbăria fără rost. Creezi pace şi lumină în jurul tau şi de aceea eşti acceptat şi lăudat! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor. Realizări pe care îţi place să le exgerezi, oricum, în lumea asta rea nimeni nu o să te laude! Decât cei care chiar ţin la tine!

RAC Nu te poţi concentra, orice ai face. Oferă-ţi o pauză. Poate la cumpărături, cu o prietenă, poate în curte, la un grătar. Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani şi fericire. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel balcanic. Seară plăcută, poate la un film nou pe net, acasă, sau la o vorbă cu cei dragi.

LEU Eşti avantajat de Mercur, în toane bune. Dacă ai de negociat, bănci, leasing etc. dar şi relaţii umane, atunci astăzi trebuie să îndrăzneşti, să insişti. Norocul este de partea îndrăzneţilor! Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti avantajat, poate şi norocos, dar nu la jocurile aranjate de la cazinouri şi loterii. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, mici îmbunătăţiri pe bani puţini. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

FECIOARĂ Vrei sa pari mai tare şi mai important decât eşti. Este foarte bine, pentru că aparenţele contează, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Joi, 15 aprilie, e o zi densă şi fără avantaje mari pentru tine. Informaţiile contradictorii pe care le primeşti astăzi îţi crează unele probleme. Aşa ca ai ce rezolva! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste din presă pare să te intereseze mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt, însă, aspectate favorabil.

BALANŢĂ Domeniile favorizate sunt cele ale familiei, relaţiilor sentimentale, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Vorba proverbului: cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Lasa motoarele mai incet, esti foarte stresat si nu te odihnesti suficient din cauza grijilor. Mai lasa grijile şi în seama altora. Banii vin şi se duc, asta este soarta lor, dar sănătatea ta nu are preţ.

SCORPION Ai ceva de sărbătorit, stelele au fost bune cu tine, aşa că s-au hotărît să pună capăt unei zile de efort şi-ti îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde te vei distra foarte bine. Acasă, la barul din bucătărie! Poate este ziua de naştere a unui Berbec din familie! Dacă nu, ştii vorba veche: „două bătăi strică, nu două petreceri!” Astăzi îti place mult să povesteşti amintiri celor din jur. Este o zi propice pentru rememorarea lucrurilor vesele, certe, benefice, pentru că ai mare nevoie de certitudini în aceas haos al distopiei sanitare.

SĂGETĂTOR Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că e vorba despre sărbătorile de primăvară, Floriile, Sf Paști, dar, după veştile primite, trebuie neapărat să-ţi faci proiecte în ce direcţie o ia cariera ta! Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

CAPRICORN Informaţiile primite, din presă, net au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să analizezi foloasele care te avantajează. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata ziua, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să completezi formulare imbecile online pentru fisc, sau tot felul de hârtii aiurea ca să-ţi ia banii munciţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

VĂRSĂTOR Se pare că ai ceva linişte, dar pe seară poţi să întâlneşti o opoziţie din partea celor din jurul tău. Ideile tale nu sunt foarte populare. Poate că ai exagerat un pic, mai gândeşte-te! Cineva iti exploateaza buna credinţă prefacandu-se foarte neajutorat. Nu este de loc asa, nu te lasa pacalit, viitorul iti va demonstara asta! Nu te simti in stare sa spui un anumit adevar şi sa scapi de presiune. Daca nu te hotarasti mai repede, o sa ai probleme şi nu cu vremea, ci cu vremurile!

PEŞTI Astăzi poţi să rezolvi problemele profesionale, sau sentimentale, fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul cotidian. Nu amesteca plăcutul cu utilul, activitatea cu distracţia! Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un usor aer de neincredere. Ar fi cazul astăzi sa dovedesti ceea ce poti! Sigur, în domeniul relaţiilor umane. Nu uita că mai ales acum, mai mult ca niciodată, loialitatea este calitatea cea mai apreciată. Nu dezamăgi pe cei care tin la tine!