Uniunea Europeană a încheiat supravegherea conturilor Greciei

Aceasta înseamnă că, de acum înainte, guvernele elene se vor putea desfășura mai liber la capitolele de cheltuieli. Unii analiști vorbesc despre o „nouă eră” pentru țară, scrie Euronews.

Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis se laudă și își atribuie merite: „Ultimii trei ani sunt răspunsul la lecțiile învățate în ultimii 12 ani. Ne-au arătat calea pentru a evita să retrăim prin ceea ce am trecut. Am devenit conștienți. Și ne-au arătat cum să mergem înainte uniți, înarmați cu adevăr și soluții realiste, ci nu cu minciuni și mistificări. Am făcut un drum care poate fi îmbunătățit, dar cu siguranță nu greșit”.

Vestea este o gură de aer proaspăt pentru Grecia care, sufocată de anii de austeritate, suferă din cauza costului ridicat al vieții și a prețurilor în creștere la energie, datorită războiul din Ucraina.

În orice caz, Grecia, la fel ca Spania, Portugalia, Cipru și Irlanda, rămâne sub privirea atentă a creditorilor, în condițiile în care cel puțin încă două generații vor trebui să plătească în continuare datoriile contractate în ultimii ani.

Totul a început în toamna anului 2009, când noul premier Papandreou a dezvăluit că bugetele economice transmise de guvernele anterioare au fost falsificate, pentru a intra în Uniunea Europeană. Astfel, a început un plan de lacrimi și sânge pentru a pune în ordine finanțele publice.

Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional au sprijinit Grecia cu trei planuri diferite de creditare de aproximativ 290 de miliarde de euro între 2010 și 2019. Ani grei pentru Grecia, care a trebuit să reducă chiar și salariile funcționarilor publici, s-a confruntat cu o creștere vertiginoasă a șomajului și o economie în scădere. (Traducerea: Oana Avram, RADOR)