De 35 de ani deja, în fiecare ultimă duminică din luna octormbrie, în peștera Românești are loc cel mai inedit concert din lume. În România acesta e singurul concert de peşteră, iar în lume este unul dintre cele foarte puţine, cu menţiunea că în alte ţări nu se aduce orchestra în cavitatea muntelui, ci se ascultă, de regulă, înregistrări. Puţine ţări se pot lăuda cu o „sală de concerte” de 100 de milioane de ani și în care să și încapă câteva mii de oameni.

Se cântă în ”Sala liliecilor”, principala încăpere a peșterii, denumită astfel după colonia de lilieci care o locuiește dintotdeauna. O dată pe an, liliecii se delectează și ei cu muzică clasică, iar acest lucru le place și le priește, speologii observând că numărul lor crește de la an la an. Mai trebuie amintit, tot ca detaliu picant, că în această perioadă liliecii sunt în plină perioadă nupțială.

”Notele curg altfel printre pietre şi lilieci”, spun cei care vin, de ani de zile la singurul speo-concert de anvergutră din lume. Anul acesta concertul atre loc pentru a 35-a dată.

Psihiatrul Constantin Lupu a visat primul concert în peșteră

Povestea concertelor din peştera bănăţeană a început în anul 1975, când, în jurul psihiatrului Constantin Lupu s-a format primul club speologic de şes, Speotimiş. Nouă ani mai târziu, în 1984, a XIV-a ediţie a întâlnirii speologilor din România, Speosport republican, a avut loc la Tomeşti, localitate din apropierea celebrei peşteri. ”Voiam să le oferim ceva deosebit invitaţilor noştri, iar într-o noapte am visat concertul. Erau muzică şi lumini albastre în peşteră. Aşa mi-a venit ideea unui concert în inima muntelui Poiana Ruscă”, povesteşte dr. Lupu, iniţiatorul speo-concertelor. Succesul a fost remarcabil, despre muzica din adâncimea muntelui s-a scris şi în străinătate, ziarele din Elveţia şi Berlinul de Est titrând „Mozart într-o peşteră din Carpaţi”.

Concerte gratuite, după Revoluție

Din 1999, evenimentul a fost asumat și continuat de Fundația Academică și Culturală Timișoara (FACT). Tot de atunci accesul publicului este gratuit. ”Dacă nu era doctorul Lupu, nu continuam. Au fost, dacă privim în trecut, ani foarte grei din punct de vedere financiar, unii în care autoritățile locale ne-au sprijinit cu 500 de lei, și a trebuit să găcim sponsori”, își amintește Ioan Coriolan Gârboni, directorul Filarmonicii ”Banatul” din președintele FACT. Această manifestare unică este gândită ca un moment de întâlnire a omului cu natura, cu aurul luminos al munţilor toamna, cu muzica clasică, adevărată şi cu peştera.

Cea mai cunoscută peșteră din Poiana Ruscă

Pe drumul dintre Lugoj şi Deva, Peştera Româneşti este cea mai cunoscută din Munţii Poiana Ruscă. Peştera are o vechime de o sută de milioane de ani, timp care i-a trebuit pârâului Pustini să sape muntele format din calcar dolomitic (calcar şi magneziu). Aceasta a fost locuită în perioada paleoliticului, mezoliticului şi neoliticului, spun specialiştii, iar în prezent este populată cu lilieci. Temperatura medie în peşteră este cuprinsă între 6 şi 8 grade C, ajungând, în zlele concertului la maxim 14. Galeria principală este aproape rectilinie, de mari dimensiuni atingând dimensiunile cele mai mari în Sala Liliecilor.

Peștera Românești are o acustică specială, drept pentru care, de 35 de ani, melomanii se chinuie să urce mai bine de o oră pe munte pentru a putea rezona muzical cu natura, în grota muntelui, în timpul concertului devenit în decenii tradiţional.

Mii de persoane, la fiecare ediție au înfruntat muntele şi apoi frigul, înfofolite de iarnă, duminica dimineaţa, pentru a asculta muzica ce începe la ora 13.00. Pe scena improvizată din peşteră, au concertat, de-a lungul timpului, nume sonore din arealul muzicii clasice, jazz, blues, rock sau electronice, dar și orchestre celebre din țară și din străinătate, între care Orchestra Regală din Copenhaga, artişti dijn Sorento (Italia), din Franţa, Canada, Japonia, SUA etc, iar în public deseori s-au numărat înalţi demnitari şi diplomaţi români şi străini.

La concerul de mâine va performa orchestra Operei Naționale Române din Timișoara.

