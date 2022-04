Ungurii îşi joacă viitorul! Sunt ore cruciale la graniţa României. Scandalul alegerilor poate izbunci în orice clipă

La încheierea campaniei electorale, înaintea alegerilor din Ungaria, premierul Viktor Orban a vorbit despre intențiile pe care le are. Oficialul de la Budapesta speră ca partidul său să învingă la acest scrutin electoral.

Viktor Orban, discurs la finalul campaniei electorale din Ungaria

„Noi am făcut treaba, mai rămâne o singură sarcină, să punem punctul pe i, să învingem adversarul, să protejăm familiile, pacea și securitatea Ungariei”, a spus premierul ungar la un eveniment de încheiere a campaniei electorale a partidelor de guvernământ, care a avut loc vineri, la Székesfehérvár.

Șeful Executivului a vorbit şi despre importanţa referendumului. Cu doar o zi și jumătate înainte de alegerile parlamentare din 3 aprilie, ca și în 2018, FIDESZ-KDNP și-a ținut adunarea de încheiere a campaniei electorale în Piaţa centrală a oraşului Székesfehérvár. Primarul oraşului, Andrés Cser-Palkovics, a declarat că Székesfehérvár îi întâmpină cu mândrie pe oaspeți, toată lumea se poate simți ca acasă, pentru că orașul lui Sfântu Ştefan este căminul tuturor maghiarilor.

Premierul din țara vecină s-a pregătit pentru o victorie în alegeri

„Ne aflăm sub o constelație specială, orașul a fost fondat în urmă cu 1050 de ani, iar Bula de Aur s-a născut aici, la Fehérvár acum 800 de ani”, a subliniat primarul, care a mulţumit pentru sursele de dezvoltare asigurate de Guvernul condus de Viktor Orbán, şi a afirmat că doresc un guvern care va fi o garanţie pentru finalizarea investiţiilor începute. Nava Ungariei trebuie să înainteze, trebuie să evite războiul și trebuie să ajungă în portul țintă, a spus András Cser-Palkovics, care a adăugat: În politică nu există: sigur şi imposibil. La rândul său, premierul a declarat: Fehérvár este talismanul nostru norocos: acum patru ani, după încheierea campaniei electorale, care a avut loc tot aici, am repurtat o mare victorie. În oraşul Mór, judeţul Fejér, succesul va fi mai uşor de obţinut, însă la Székesfehérvár este mai dificil, dar dacă vom câștiga în zonele interioare ale orașului vom câștiga în toată țara, a spus Viktor Orbán, care a menţionat: acesta nu este un eveniment de încheiere a campaniei, ci este startul unei campanii.

„Vom avea la dispoziţie 13 ore pentru ca duminică să câştigăm, am pregătit totul în acest sens. Adversarul nostru este într-o poziţie favorabilă nou. Stelele stau bine, dar nu valorează nimic dacă nu ne folosim de cele 13 ore din ultima zi. Au avut loc alegeri când am câştigat sâmbătă, chiar şi luni, dar duminică le-am pierdut. Să învăţăm din lecţia anului 2002. Ne-am angajat în această campanie pe 23 octombrie anul trecut, când am spus la Marşul Păcii că cea mai mare armă a noastră este solidaritatea. Atunci am spus că vom lupta şi vom trece şi prin cel mai gros zid, chiar dacă opoziţia se foloseşte de toate mijloacele, primeşte ajutor din străinătate şi nu se sfiește nici de fraudă”, a afirmat Viktor Orbán.

Referendumul are și el un rol fundamental

Premierul a crezut că în campanie va vorbi despe rezultatele obţinute în ultimii 12 ani, a crezut că asta va fi suficient pentru a câştiga alegerile. „Dar ne-a lovit trăsnetul, a izbucnit războiul şi s-a modificat întreaga campanie. Nu este prima dată când are loc un război în imediata noastră apropiere, numai că a fost un război între cele două popoare mai mici, la sud de noi. Riscul războiului de acum este incomparabil mai mare”, a precizat Viktor Orbán.

Despre referendum a spus că este cel puțin la fel de important ca și alegerile parlamentare, deoarece va fi decisă o problemă importantă în Ungaria. Lumea merge într-o direcţie periculoasă, a spus premierul, menţionând că niciodată nu s-ar fi gândit că va fi necesar să scrie în Legea fundamentală că tatăl este bărbat, mama este femeie. Trebuie să apărăm familiile noastre, trebuie să oprim nebunia de gen, a spus el. Premierul le-a mulțumit oamenilor pentru sprijinul acordat până acum, deoarece fără ei nu ar fi reușit să realizeze tot ce au realizat în acești patru ani, conform RADOR.