Extremiștii maghiari revendică teritorii ucrainene. Este nevoie ca Rusia să câștige războiul

Ungaria va revendica Transcarpatia, din Ucraina, dacă Vladimir Putin va câștiga războiul. Este vorba despre o zonă în care locuiesc în jur de 150.000 de cetățeni maghiari. Cererea vine din partea unui partid extremist maghiar, Mi Hazank (Patria noastră), însă revionismul este încurajat chiar de guvernul de la Budapesta.

Partidul maghiar Mi Hazank (Patria noastră)), de extremă dreapta va revendica Transcarpatia dacă Ucraina îşi pierde statalitatea în urma invaziei ruse. Este declarația politicianului Laszlo Toroczkai, șeful formațiunii din Ungaria, citat de Reuters. Politica revizionistă este încurajată, însă, și de guvernul condus de Viktor Orban, un susținător al lui Vladimir Putin.

Toroczkai a făcut astfel de comentarii cu prilejul unei conferințe pe care partidul său a găzduit-o. La evenimentul din Ungaria au fost prezenți mai mulți lideri extremiști europeni. Între alții, la eveniment au participat lideri ai extremiștilor din AfD – Germania şi ai Forumului Olandez pentru Democraţie.

Politicianul extremist a solicitat autonomie pentru etnicii maghiari din vestul Ucrainei. Mi Hazankb are şase parlamentari în legislativul ungar.

Hungary is already dividing Ukraine.

Hungary far-right would lay claim to Ukraine’s Transcarpathia , “If Ukraine falls”.

Laszlo Toroczkai, the leader of the Hungarian far-right party, explicitly stated, „If the statehood of Ukraine ceases to exist due to the war, Mi Hazank… pic.twitter.com/TaicoVzjDB

