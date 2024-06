Politica Ungaria, afară din „București 9”! Acuzații grave pentru Budapesta







Ungaria ar putea fi exclusă din asociația „București 9" din cauza poziției Budapestei față de Ucraina. Reprezentanții țărilor participante analizează această posibilitate.

Ungaria ar putea fi exclusă din formatul „București 9"

Formatul București sau București 9 este o organizație înființată pe 4 noiembrie 2015 în București, la inițiativa președintelui României Klaus Iohannis și a președintelui Poloniei Andrzej Duda în cadrul unei întâlniri bilaterale.

Recent, diplomații din formatul „București 9” au discutat despre posibilitatea excluderii Ungariei de la întâlnirile viitoare.

La întâlnirile recent, Ungaria a aplicat veto asupra concluziilor grupului cu privire la necesitatea creșterii ajutorului pentru Ucraina. Țara s-a opus și în sprijinirea acțiunilor NATO care vizează creșterea sprijinului militar pentru Kiev, potrivit Financial Times.

Discuțiile privind Ungaria vor fi „foarte serioase"

Liderii B9 vor avea o întâlnire la Riga, iar Budapesta intenționează să refuze aprobarea proiectului de declarație, cu care restul țărilor sunt de acord.

„Bucureşti 9" (B9) este o asociație formată din nouă țări: Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Cehia și Estonia. Aceasta mai este numită și flancul estic al NATO.

Scopul declarat al asociației este aprofundarea cooperării în sfera militară.

Klaus Iohannis a susținut declarații de presă în marja Summitului Formatului București 9 (B9)

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut marți, 11 iunie 2024, la Riga, Republica Letonia, declarații de presă în marja Summitului Formatului București 9 (B9):

„Bună ziua!

Am avut astăzi o întâlnire a Formatului București 9 (B9) aici, în Riga. Au fost câteva sesiuni foarte bune, toate cu multă deschidere și am putut să constat că, în continuare, acest format este nu doar relevant, ci și foarte, foarte interesat de cum evoluează, în ansamblu, NATO.

Vă reamintesc că acest format a fost înființat de mine împreună cu Președintele polonez, domnul Duda, acum nouă ani, exact pentru a contura, în pregătirea summiturilor NATO, puncte de vedere care ne unesc aici, pe Flancul Estic.

În acest sens, astăzi am avut câteva intervenții și aș rezuma poate, foarte pe scurt. Pentru noi, în România, este extrem de important ca postura de descurajare să fie puternică, deci postura de descurajare a NATO să fie foarte puternică și, de asemenea, capacitatea de apărare să fie totală.

„Românii vor să fie apărați și românii sunt apărați de NATO”

Este o chestiune pe care, sigur, am spus-o de fiecare dată, și o voi spune în continuare, fiindcă acesta este lucrul cel mai important. Românii vor să fie apărați și românii sunt apărați de NATO. O a doua chestiune pe care am atins-o eu, dar și ceilalți vorbitori – sprijinul pentru Ucraina și am reiterat ceea ce am spus de multe ori și acasă. România sprijină Ucraina, România este alături de NATO, de Ucraina, împreună cu ceilalți Aliați din NATO, atât timp cât va fi nevoie.

Am avut câteva abordări mai specifice și am constatat că am fost singurul care a menționat aceste chestiuni, de data aceasta, și anume sprijinul pentru Moldova, pentru Republica Moldova. Este partenerul NATO cel mai puternic afectat de acest război din Ucraina, prin numărul mare de refugiați. Este afectat prin atacurile hibride și am subliniat foarte clar că trebuie să ajutăm Moldova pentru că este un partener.

De asemenea, am subliniat și chiar am detaliat un pic cât de importantă este zona Mării Negre. Acest război se poartă în zona Mării Negre, în nicio altă parte din lume. Aici este războiul. De aceea este extrem, extrem de important ca să înțeleagă toată lumea. Marea Neagră, zona Mării Negre este vitală pentru securitatea întregului spațiu euroatlantic. Au fost, evident, și alte chestiuni mai tehnice care au fost discutate. Aceste lucruri am vrut să le explic un pic ca să se înțeleagă despre ce am vorbit astăzi la Summitul B9. Dacă aveți cumva întrebări, poftiți”, a spus președintele Klaus Iohannis.

