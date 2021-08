„În acest spirit nu suntem dispuşi să lăsăm să intre în şcolile şi grădiniţele noastre lobby-ul LGBT. La acuzaţiile imorale şi la ultimul raport al Comisiei Europene privind statul de drept Guvernul ungar a răspuns printr-o hotărâre, care a fost recent publicată”, a scris într-o postare ministrul ungar al Justiţiei.

Judit Varga a subliniat: „Am avut multe dispute şi anterior cu instituţiile de la Bruxelles, dar le-am închis pe acestea în mod oficial, am răspuns corect la întrebări, am risipit îngrijorările şi am respectat în totdeauna toate prevederile tratatelor fondatoare. La Bruxelles, am atins un nerv sensibil, deoarece considerăm că protecţia copiilor este mai importantă decât lobby-ul LGBT.

Din această cauză cei de la Bruxelles se folosesc de toate mijloacele aflate la dispoziţie, au dezgropat vechile dispute, vor să pună totul în spinarea noastră. Sursele raportului sunt şi de această dată unilaterale şi părtinitoare din punct de vedere politic, reflectă aplicarea unei duble măsuri faţă de Ungaria, iar din acest motiv constatările faptelor sunt inexacte”.

Referitor la fapte, ministrul ungar al Justiţiei a precizat:

„Se aşteaptă de la organismele constituţionale independente ale Ungariei să ia decizii în anumite cazuri specifice pe care Comisia le consideră de dorit, fără să aibă în vedere faptele sau reglementările aduse. Această atitudine a Comisiei Europene înseamnă abuz de putere. Independenţa Justiţiei ungare a fost verificată de forurile internaţionale. Pe baza acestei verificări se poate afirma: Cadrul constituţional din Ungaria este armonizat cu normele europene şi în comparaţie cu reglementările multor ţări membre ale UE asigură garanţii instituţionale mult mai cuprinzătoare”.

„În legătură cu lupta împotriva corupţiei din Ungaria, respingem îngrijorările neîntemeiate şi motivate politic, deoarece în Ungaria funcţionează o strategie anticorpuţie remarcabilă şi detaliată chiar şi în comparaţie cu strategia europeană şi sunt în vigoare reguli stricte de drept penal”, a subliniat Judit Varga, care a adăugat:

”Contrar evaluării Comisiei Europene, în Ungaria există un pluralism real în mass-media. Înfiinţarea şi funcţionarea în mod liber a celor aproximativ 60 de mii de ONG-uri sunt o dovadă a diversităţii societăţii civile din Ungaria”, a subliniat Judit Varga, care a mai spus:

”Raportul privind statul de drept al Comisiei Europene pe anul 2021 este din nou doar un instrument de presiune politică care nu oferă o imagine obiectivă şi întemeiată despre situaţia statului de drept nici în Ungaria şi nici în alte ţări membre ale UE, prin urmare, acest raport nu poate să constituie baza altor mecanisme sau proceduri ale UE.

„Condamnăm încercările Comisiei Europene de a interveni în activităţile organismelor constituţionale independente ale Ungariei şi în numele tuturor organismelor în cauză respingem exercitarea unor presiuni din partea Comisiei Europene în cazul evaluării unor chestiuni concrete”, a subliniat Judit Varga, care a mai menţionat:

În perioada următoare va prezenta instituţiilor europene şi statelor membre ale UE sub forma unei scrisori în mai multe limbi „poziţia Guvernului ungar în legătură cu atacul politic lansat împotriva Ungariei”. „Să învingă bunul-simţi!”, a scris în încheierea postării sale Judit Varga.