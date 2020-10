13 octombrie

UNESCO încurajează practicarea unui turism durabil. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 13 octombrie s-au născut Yves Montand, Margaret Thatcher, Nana Mouskouri, Alexandru Andrieş, G.M. Zamfirescu.

În calendarul creştin ortodox este Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi. Sfinţii: Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie. Nimic în “Kalendar”!

Nimic, sau aproape nimic. Urmăresc, am câțiva corespondenți la fața locului, în Iași, să vedem ce se întâmplă cu evenimentele legate de Sf. Parascheva. Industria moştelor şi a indulgenţelor a atins apogeul în Europa în Evul Mediu, dar la noi, se pare, continuă şi astăzi!

Am văzut lumea, am fost cam peste tot. Nicăieri nu mi-au plăcut exagerările, abuzurile, derapările, amplificărea grotească a orice, a religiei, în special. Cred că ştiu Noul Testament. Am fost obligat să-l studiez cu luare aminte la şcoală, la Madrasse Omar Khayyam şi ca să fac faţă presiunii musulmane asupra mea. Da, de nenumărate ori mi s-a propus să trec la islam. Propunerea era însoţită de bani mulţi, case, maşini şi proprietăţi. Pentru “instalare” în ţara respectivă. Am râs şi le-am spus că în ţara mea este o tradiţie să nu se schimbe religia. Apoi povesteam că acum sute de ani s-au tăiat capul regelui (de ce voievozi?) fiilor şi ministrului lui de turcii musulmani, dar românii tot nu şi-au schimbat religia.