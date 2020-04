Reteilerul Kaufland intenționează să angajeze în jur de 250 de persoane în București, Iași, Craiova, Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Ploiești, Călărași, Botoșani, Turda, Sfântu Gheorghe, Moreni sau Rădăuți.

Cele 250 de posturi pentru angajare sunt disponibile vizează atât magazinele (lucrător comercial, șef de raion, manager proiect instalații frigorifice etc), centrele logistice (tehnician automatizări, lăcătuș mecanic, electrician, analist SAP etc.), cât și birourile centrale (în Departamentele Procurări, Resurse Umane, Vânzări, Expansiune, Financiar-Administrativ etc.), se arată într-un comuncat de presă transmis Profit.ro.

În București, Kaufland va scoate peste 200 de locuri de muncă în cadrul celor două noi magazine pe care intenționează să le deschidă până în luna iunie.

Potrivit informațiilor furnizate de companie, în mai puțin de două luni, peste 8.000 de români interesați de un loc de muncă au aplicat pentru un post la Kaufland. Peste 15.000 de români lucrează, în medie, la Kaufland România.