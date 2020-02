Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, a provocat un accident rutier extern de grav, în urma căruia un tânăr, tată a două fetițe, și-a pierdut viața.

Pe la finalul lunii septembrie, un avion-ambulanță a decolat cu pacientul Mario Iorgulescu, la ora 11.07, de pe Aeroportul Băneasa, cu destinația Milano. După 3 ore de zbor, Mario a fost internat la Spitalul San Raffaele, un campus de elită, unde acesta și-a revenit miraculos.

„El nu se afla in acest moment internat la noi. Poate e cazat, de fapt, in hotelul care se afla in incinta spitalului si, de aceea, nu apare la noi. N-as putea sa va spun daca a fost vreodata internat aici. E posibil, desi, ca o simpla parere personala, eu cred ca in presa din Romania s-a strecurat o eroare, fiind, de fapt, vorba de un alt spital”, spuneau surse din spital pentru wowbiz.ro, la începutul lunii ianuarie 2020.

Potrivit Playtech tânărul locuiește acum într-o vilă, în Geneva, unde o asistentă îi este „paznic” 24 de ore din 24.

Vila în care locuiește este fosta sta casă din studenție. Mai mult, deși a provocat o tragedie, în acest moment, nu este căutat prin Interpol.

În 2016, când se afla încă în Elveția, la studii, tânărul a transmis un mesaj ”prietenilor” săi din țară:

„Mă tot întreba lumea: „în ţara când mai ajungi?“. Nu, mulţumesc, am foarte puţini prieteni adevăraţi în ţară, printre care sunt părinţii mei şi vărul meu Erwin. În rest, toţi sunt mai devreme sau mai târziu falşi…Eu nu mai vreau să trăiesc o viaţă falsă…Nu am de ce…

Aici în Geneva, m-am apucat să lucrez în diferite locuri, am tot ce vreau şi fac ce îmi place, nu am de ce să mă întorc la falsitate şi bătaie de joc unde toată lumea se crede rege pe burtă goală şi fără să aibe puţină demnitate.

Îmi cer scuze anticipat faţă de cei care nu sunt incluşi în acest mesaj. Nu vreau să mai continui că am foarte multe de spus, le mulţumesc din suflet părinţilor mei pentru oportunitatea asta şi cam atât am de spus, îmi cer scuze încă o data faţă de oamenii care nu sunt parte din categoriile menţionate mai sus. O zi bună va doresc tuturor” – Maria Iorgulescu.

Citește și: