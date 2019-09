La baza functionarii corecte a depozitului se afla plasarea optima a marfurilor, locuri echipate corespunzator pentru plasarea comenzilor si zona de incarcare si descarcare. Paletele care stau la rand pe podea, culoarele inguste, reincadrarile. Pentru organizarea depozitarii marfurilor in orice zona, au fost create diferite rafturi metalice realizate cu grosimi diferite, selectate pe baza incarcarilor necesare pe sectiunea raftului sau a nivelului de depozitare. Astazi, rafturile metalice pentru depozitare sunt confectionate in functie de dimensiunile depozitelor, magazinelor, arhivelor, centrelor de fabricatie si logisticii. Astfel de rafturi metalice pentru depozitare pot fi cumparate de pe site-ul https://rafturionline.ro/ro/rafturi-metalice/rafturi-depozitare.

Caracteristici rafturi pentru depozitare

Rafturile de depozitare pentru garaj, precum si pentru productie, sunt caracterizate prin durabilitate si fiabilitate ridicate, sunt capabile sa reziste la sarcini semnificative, pastrandu-si geometria si asigurand stabilitatea corespunzatoare a intregii structuri. In magazinul online rafturionline.ro exista o multime de produse diferite care difera nu numai prin dimensiune, ci si prin design. Constructiile cu rame metalice sunt rafturi solide utilizate destul de frecvent, si astfel de produse nu sunt destinate depozitarii obiectelor grele (sarcina maxima pe raft este de 120 kilograme), dar sunt mai mult decat potrivite pentru un mic atelier privat. Ceea ce este deosebit de atractiv, este faptul ca pot fi cumparate la un pret foarte atractiv.

Rafturi metalice pentru depozitare elemente grele

Pentru servicii de productie mari, sunt furnizate solutii de depozitare care au o capacitate de incarcare excelenta si permit depozitarea unei cantitati imense de scule si piese de schimb. Un astfel de raft metalic pentru garaj este realizat dintr-un profil de rulare durabil, oferind o rigiditate structurala ridicata. Rack-urile sunt realizate din 50 de colturi, sunt interconectate si servesc ca suport pentru rafturile din placaj (capacitatea de incarcare fiind de pana la 600 de kilograme).

Rafturi metalice pentru garaj

De asemenea, exista rafturi metalice specializate Midi Rack Profi cu polite metalice, care suporta o greutate de pana la 350 kg. O astfel de constructie va permite aranjarea compacta a unui numar semnificativ de marfuri, oferind acces usor si fara obstacole la fiecare dintre ele. Daca exista probleme cu spatiul liber, poti utiliza rafturi metalice pentru garaj, acestea sunt fixate in siguranta pe perete si sustin un numar mare de obiecte.

Ce ar trebui sa cauti?

Multe companii sunt in cautare de rafturi metalice pentru depozitare. Insa, inainte de a face o achizitie, este recomandabil sa te asiguri ca produsul achizitionat are caracteristici de inalta calitate si indeplineste pe deplin cerintele standard. Este necesar sa alegi produsele potrivite pentru depozitare. In acest caz, poti intra in magazinul online rafturionline.ro de poti alege rafturi metalice pentru depozitarea oricaror produse si cu diferite greutati. In magazinul online poti gasi: rafturi industriale pentru paleti, rafturi metalice mini rack pentru depozitare usoara, rafturi depozitare cu polite metalice de diferite dimensiuni si pentru diferite greutati, rafturi pentru arhiva si depozitare, rafturi arhivare si depozitare, precum si suport protectie pentru rafturi metalice de tip L sau U. Materialele acestor rafturi de depozitare sunt rezistente la sarcini grele, iar structurile au diferite grosimi, in functie de specificul depozitarii.

