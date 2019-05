Unde a dispărut Brexitul? Paradoxurile alegerilor europarlamentare în Marea Britanie, în căutarea unui miracol. Pulsul Planetei

La aproape trei ani după referendumul privind Brexit, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, la 23 mai în Regat au loc alegeri pentru Parlamentul European. Un paradox egal doar cu singularitatea pe care a creato Marea Britanie accesând articolul 50 din Tratatul de la Lisabona la 29 martie 2017 și ratând ieșirea din UE în urmă cu o lună, motivând decizia Consiliului European din 11 aprilie care a stabilit amânarea ieșirii până la 31 octombrie. Asta dacă nu cumva premierul Theresa May face o minune.





Marele paradox al acestor alegeri este cum să aduci la vot alegătorii care au votat pentru ieșirea din UE și care sunt furioși în primul rând pe Conservatori și pe Theresa May, care nu a putut livra ceea ce promisese, după propriul calendar. De ce ar mai veni ei la vot? Pe de altă parte, și Laburiștii au o problemă majoră din cauza aceleeași ambiguități a poziției partidului față de Brexit, pe care majoritatea l-ar dori inversat și Marea Britanie revenită în UE, în timp ce liderul Jeremy Corbyn rămâne pe poziții de susținere a aplicării referendumului și a ieșirii din UE.

Peste toate se adaugă apariția a două noi partide care polarizează deja disputa politică pe liniile de forță care au monopolizat politica britanică de 3 ani: Brexit Party al lui Nigel Farange, fostul președinte al UKIP - Partidul Independent din Marea Britanie și unul dintre principalii artizani ai Brexit-ului - și Change UK, partidul pro-UE apărut din fuziunea unui grup de laburiști dizidenți cu conservatorii pro-UE, întrun efort de a obține un al doilea referendum, fapt susținut și de linia a doua din Partidul Laburist.

Dacă Partidul Conservator pare să se îndrepte spre cea mai mare înfrângere din existența sa - cu sondaje situându-l la circa 15% din intențiile de vot, față de 27% pentru Brexit Party - Laburiștii se mențin în prim plan, dar sunt dublați de Change UK, care beneficiază chiar și de candidatura simbolică a surorii lui Boris Johnson, un Brexiter conservator de prim rang, fost primar al Londrei și ulterior Ministru de Externe, un posibil succesor al Theresei May la conducerea partidului. Este vorba despre scriitoarea și jurnalista Rachel Johnson, care susține rămânerea în UE a Marii Britanii.

Deci, în afara paradoxului de a-i aduce la vot pe cei care au votat pentru părăsirea UE acum 3 ani, problema Brexiter-ilor e dublată de aceste lovituri, venite de la partide noi care reunesc votanți transpartinici tradiționali și polarizează discursul pro Brexit și pro UE. De aceea singura șansă a Brexiterilor de a aduce oameni la vot este aceea de a transforma toată campania într-un vot ascuns pentru un referendum pentru sau împotriva Brexit, pentru sau împotriva rămânerii în UE. Nu mai puțin complicată e mobilizarea nu numai a votanților, ci și a candidaților, care știu că e posibil ca mandatul lor să fie foarte scurt sau chiar să nu mai ajungă să preia acest mandat, dacă minunea unei soluții până la 1 iunie pentru Brexit ar fi realizată în Parlament. Numai că voturile de până acum au arătat clar că Parlamentul este scindat la limită și că nici Theresa May nu-și poate trece acordul, nici formula de ieșire fără acord nu e îmbrățișată de majoritate, cum nici reluarea unui referendum pentru a rămâne în UE - sau măcar a pasa alegătorilor opțiunea - nu a fost acceptată. Și e tot mai greu să convingi publicul, oricare public, să se mobilizeze în alegeri cu valoare de întrebuințare redusă, dar care cheltuiește bani și efort politic.

Liniștea din perioada Paștelui nu a adus clarificări și Theresa May nu a intrat încă în Parlament pentru a relua tema Brexit. Ca și cum nu ar mai exista, deși e cheia actualelor alegeri europarlamentare. Care ar putea fi evitate, în cazul puțin probabil al unei mișcări miraculoase, care ar decide fie un riscant Brexit fără acord – respins de majoritatea parlamentară – fie validarea de ultimă oră a Acordului respins deja de trei ori. În caz contrar, demisia doamnei May și înlocuirea cu Boris Johnson de pe poziții hard-Brexit ar mai putea să salveze voturile conservatorilor. În caz contrar, cea mai probabilă soluție este o răsturnare a Guvernului May după alegeri, pe baza rezultatelor proaste ale Conservatorilor și ale rezultatelor cumulate ale Laburiștilor pro-UE și ale Change UK.

