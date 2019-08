Alexandru Cumpănaşu: „Nici pana astazi nu am primit din partea unui oficial o hartie din care sa reiasa ca resturile din “butoiul” monstrului sunt ale Alexandrei. Si atunci de ce atata graba cu anuntul?!?!. Am vazut bezmetici si postaci pusi de unii politicieni si procurori care au actionat in acest caz deja acuzandu-ma ca eu am recunoscut rezultatul analizelor… Nu mai au mult si vor scrie ca eu am rapit-o…campania electorala le-a luat mintile rau unora si ataca cu frenezie (fara imaginatie ce-i drept) implicarea mea in acest caz special„, acuză unchiul Alexandrei.

„Dar voi lichelelor care debitati asa ceva ce ati fi facut daca un membru al familiei v-ar fi sunat intr-o astfel de situatie?!!!! Mercenari ordinari. In seara de vineri eu nu am facut la Antena 3 decat sa redau ceea ce-mi spusese varul meu cu 5 minute inainte. Si anume ca ministrul justitiei l-a sunat si i-a comunicat ca expertiza ADN cofirma compararea probelor luate de la parinti cu probele din “butoi” prin urmare decesul Alexandrei. DE CE ATUNCI? DE CE ASA? Fara o hartie data familiei? Nu stiu. Sa raspunda ministrul justitiei”, a scris Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, sâmbătă noaptea pe social media.

Birchall nu a discutat cu mine, nu de la mine avea numărul de telefon al vărului meu

„În mod halucinant niste cretini care nu numai ca nu au inteles ca abia mai stateam pe scaun si eram emotional praf dar au ajuns sa insinueze ca eu am anuntat rezultatul. Cu mine BIRCHALL nu a discutat inainte despre acest aspect, nu de la mine avea nr de telefon al varului meu ba mai mult s-a grabit sa anunte fara o hartie si un document definitiv. In alta ordine de idei SOLICIT catre DIICOT audierea sau solicitarea de informatii in acest caz de la toti parlamentarii de Olt, unii dintre ei din punctul meu de vedere actionand ca protectori ai acestor retele careia i-a cazut victima si Alexandra. Se lucreaza intens la caderea mea psihica mergand pana acolo pe unele pagini de descreierati incat sa spuna ca eu sunt vinovat de moartea Alexandrei sau fratele meu…este infiorator ce pot scrie nemernici care scriu la comanda pt a ma opri prin presiune psihica sau incercare de denigrare. NU MA LAS. MERG PANA LA CAPAT DISPERATILOR”, anunţă Cumpănașu pe contul său de Facebook.

