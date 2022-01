Una dintre cele mai mari teorii conspiraționale legate de vaccinul COVID-19 a fost spulberată. Prima persoană vaccinată din România nu și-a pierdut fertilitatea după imunizare

Asistenta medicală Mihaela Anghel este prima persoană din România căreia i-a fost administrat vaccinul anti COVID-19. Femeia a fost încă de la început extrem de încrezătoare în evoluția medicinii și nu a avut emoții atunci când i-a fost administrat serul. Au trecut 12 luni de când tânăra s-a imunizat și susține în continuare campania de vaccinare.

„Cred că a fost cea mai mare emoție pe care am trăit-o, am fost privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din această țară. Nu am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă, pur și simplu am spus da și am ajuns aici. Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut până acum”, spunea atunci Mihaela, mărturisind că se simte privilegiată.

Vaccinul împotriva virusul SARS-Cov-2 are multe teorii conspiraționale, una dintre ele fiind legată de fertilitate. Mihaela Anghel dorește să demonteze acest mit cu propriul ei exemplu, mărturisind că a rămas însărcinată la doar două zile după ce i-a fost administrată prima doză. În cadrul unui interviu, tânăra susține că a fost „mai mult decât perfect” atunci când și-a ținut pentru prima dată copilul în brațe.

Vaccinul anti COVID-19 nu afectează fertilitatea. Prima persoană imunizată din România își spune povestea

Sărbătorile din acest an au fost cele mai frumoase pentru Mihaela Anghel, mărturisind că le-a petrecut alături de fiica sa Rebecca, în vârstă de trei luni și jumătate.

„Chiar dacă pandemia ne-a afectat stilul de viață pe care îl aveam, pentru mine anul acesta a fost mai mult decât perfect. La puțin timp după doza de rapel, am aflat că sunt însărcinată. Se pare că sarcina a apărut la câteva zile de la prima doza sau chiar înainte… nu se știe sigur.

Susțin vaccinarea, atât în sarcină, cât și în alăptare, este recomandat de medici și nu face nimic rău bebelușului, din contră, îl ajută să se imunizeze.

Din fericire, toți membrii familiei sunt imunizați și nu au avut contact cu virusul”, a povestit asistenta medicală Mihaela Anghel, într-un interviu pentru Gândul.