Silviu Florea a prins rapid virusul călătoriilor, iar prima sa mare aventură a fost drumeția în jurul lumii cu rucsacul în spate. Pentru el, acest lucru nu a fost decât o primă etapă din ce avea să facă mai departe. Apoi, Silviu a încălecat șaua motocicletei sale și a mers până în sudul Iordaniei, la granița cu Arabia Saudită. După opt ani în care a lucrat în domeniul bancar, Silviu și-a pierdut locul de muncă și a zis „s-o facă lată”. „Am zis să nu mai visez la acea poză de pe desktop, cu celebrul peisaj redat de Windows, cu palmier, cu apa albastră… Ca și corporatist, după zece ore de muncă, se imprimă peisajul acesta în minte și îți zici că odată o s-o faci”, începe el povestirea clătătoriei în America de Sud.

Astfel, el a luat startul către acest continent în 2013. „Pentru mine, dorul de ducă a fost mereu, dar frica m-a ținut în loc. Însă, fiind șomer, am zis să plec, totuși. Nu a fost nimic premedidat, m-am gândit abia cu o lună și jumătate înainte de a pleca. Nu am avut niciun fel de pregătire pentru această excursie. Am zis să fac ceva ce numai în vise pot să fac. Situația era perfectă. Nu aveam job, dar aveam niște bani”. S-a hotărât să se aventureze din nou pe o motocicletă și a ales America de Sud, un tărâm străin pentru el la acea vreme. Astfel, pentru că America de Sud era cumva la capătul Pământului și a zis că acolo trebuie să meargă, fără niciun fel de pregătire.

„El Conquistador”, un prieten de nădejde

Silviu ne-a mărturisit că a plecat în această călătorie fără să aibă habar despre cum se schimbă o roată la motocicletă, în cazul unei pene sau orice altceva. „Am plecat foarte motivat. De frică, cumva, mi-am luat și prietena. Am zis că vom merge vreme de o lună, maximum două. Ea, la rându-i, lucra în corporație”. Porniți la drum, cei doi au zburat către Argentina, iar după două săptămâni de stat în „Țara Tangoului”, au ajuns în sudul Braziliei, pentru ca Silviu să cumpere motocicleta. Din motive financiare, a decis să nu transporte motocicleta sa pe continent, dat fiind faptul că și-a propus târziu să plece, iar costurile pentru transportul vehicului din România către America de Sud erau foarte mari.