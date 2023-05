Un student sud-coreean a mâncat o operă de artă de 120.000 de dolari pentru că îi era foame

Un vizitator înfometat al unui muzeu din Coreea de Sud a înghițit recent piesa de artă cu banane a lui Maurizio Cattelan, intitulată „Comedian”, a cărei valoare era estimată la 120.000 de dolari.

Noh Huyn-soo, un student sud-coreean la arte, a vizitat Muzeul de Artă Leeum din Seul și ar fi mâncat piesa de artă pur și simplu pentru că a sărit peste micul dejun și îi era foame. El a lipit apoi coaja de banană înapoi pe peretele muzeului. Muzeul nu a luat măsuri punitive împotriva lui Noh, ci a înlocuit coaja de banană cu o banană proaspătă. În mod obișnuit, muzeul înlocuiește oricum banana la fiecare două-trei zile.

Muzeul a declarat că nu intenționează să ceară daune sau să depună plângere împotriva elevului. „S-a întâmplat brusc, așa că nu s-a luat nicio măsură specială. Artistul a fost informat despre incident, dar nu a avut nicio reacție la acesta”, a declarat un purtător de cuvânt al muzeului pentru CNN.

Nu este primul incident de acest gen

Aceasta nu este prima dată când un spectator înfometat mănâncă lucrarea „Comedian”. În 2019, artistul David Datuna a smuls banana de pe peretele galeriei Perrotin din cadrul Art Basel din Miami și a mâncat fructul în fața unor spectatori șocați. Pentru artistul Maurizio Cattelan, consumul frecvent al operei sale nu reprezintă „nicio problemă”.

Cattelan recunoaște că lucrările sale sunt în mare parte satirice și că se amuză pe seama absurdităților culturii populare. Chiar și pentru cei care i-au ingerat arta, cum ar fi David Datuna, arta lui Cattelan este un produs de „geniu”, relatează The Guardian.

Printre lucrările anterioare ale lui Cattelan se numără „America”, o toaletă din aur de 18 carate, evaluată la peste 6 milioane de dolari, și „Il Dito”, o sculptură cu degetul mijlociu care a fost așezată vizavi de bursa din Milano.

În cazul lui lucrării „Comedian”, Galeria Perrotin a declarat pentru CNN că banana este „un simbol al comerțului global, un dublu sens, precum și un dispozitiv clasic pentru umor”. Cattelan folosește obiecte de zi cu zi în arta sa ca „vehicule atât pentru încântare, cât și de critică”.

Explicațiile studentului sud-coreean

Noh a părut să găsească propriul său înțeles în piesa de artă, declarând pentru Korea Herald că „deteriorarea unei opere de artă modernă ar putea fi, de asemenea, [interpretată ca] operă de artă”. „M-am gândit că ar fi interesant… nu este lipită acolo pentru a fi mâncată?” a întrebat Noh pentru Korea Herald. Observatorii evenimentului remarcă faptul că lucrările lui Cattelan, deși sunt comice și adesea o critică a politicii și a societății, încă adună milioane de dolari pentru artist.

Primul exemplar din „Comedian” de la Miami Art Basel s-a vândut cu 120.000 de dolari, iar al doilea s-a vândut la același preț. Muzeul a scos la vânzare un alt exemplar la 150.000 de dolari. „Am călătorit în 67 de țări din întreaga lume în ultimii trei ani și văd cum trăiesc oamenii”, a declarat David Datuna pentru The Guardian. „Milioane de oameni mor de foame. Apoi el pune trei banane pe perete pentru o jumătate de milion de dolari?”.

În urma debutului lucrării artistice „Comedian” la Miami Art Basel, mulți și-au exprimat dezamăgirea că piesa a fost vândută cu mii de dolari și chiar a fost considerată artă. Având în vedere aceste critici, poate că este logic de ce mai multe persoane ar vrea să ia o mușcătură din piesa despre care Art Net spune că trasează o „linie de demarcație între lumea artei și anarhia totală”.

