Președintele SUA a fost acuzat că ar fi cerut sfaturi de la Alex Rodriguez, un fost jucător legendar de baseball la New York Yankees, pentru o mai bună gestionare a situației foarte dificile existentă în SUA. Rodriguez este partenerul lui Jennifer Lopez și acum un prosper om de afaceri, dar nu are nicio competență medicală.

Însă, Trump a negat această ipoteză și acuză presa americană că distribuie „fake news”. Acest lucru l-a deranjat teribil pe JR Smith (34 de ani), fost campion NBA alături de Clevland Cavaliers, în 2016. „Omule, taci din gură și fă ceva! Ești un clovn”, a fost mesajul baschetbalistului care acum este liber de contract.

Man shut up! An do something! Fucking clown https://t.co/qZN3Lmmx8s

— JR Smith (@TheRealJRSmith) March 28, 2020