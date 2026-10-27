Republica Moldova. Un bărbat de 41 de ani din Republica Moldova a fost condamnat la un an și 55 de zile de închisoare după ce a fost prins în repetate rânduri conducând în stare avansată de ebrietate. Într-un alt caz, acesta a provocat un accident rutier, lovind un stâlp electric, apoi a refuzat să i se recolteze probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a dispus anularea dreptului său de a conduce.

Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, unul dintre cazuri a fost înregistrat la 1 iunie 2021. Atunci, bărbatul a fost oprit de polițiști pe o stradă din sectorul Botanica al capitalei Republicii Moldova.

Testarea cu aparatul alcoolscopic a indicat o concentrație de alcool care corespundea stării de ebrietate alcoolică avansată.

Bărbatul a fost depistat din nou la volan în stare de ebrietate pe 16 noiembrie 2024. Și de această dată, incidentul s-a produs în sectorul Botanica din Chișinău. Procurorii au prezentat aceste episoade în cadrul dosarului penal care a dus la condamnarea bărbatului.

Un alt incident a avut loc pe 15 martie 2024, în apropierea localității Mărăndeni, din raionul Fălești. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a pierdut controlul asupra automobilului și a lovit un pilon electric.

După accident, acesta a fost transportat la Spitalul Raional Fălești. Medicii urmau să îl examineze și să îi recolteze probe biologice pentru a stabili dacă se afla sub influența alcoolului.

Bărbatul a refuzat însă procedurile medicale. Procurorii susțin că acesta fusese informat despre consecințele legale ale refuzului.

În timpul urmăririi penale, bărbatul nu și-a recunoscut vinovăția pentru cele două cazuri de conducere în stare de ebrietate.

În ceea ce privește refuzul de a-i fi recoltate probe biologice, acesta și-a recunoscut parțial vina. El a explicat că a plecat de la spital pentru că nu avea timp să aștepte examinarea medicală.

Instanța l-a recunoscut vinovat pentru fapta din 1 iunie 2021. Totuși, bărbatul a fost eliberat de pedeapsă pentru acest episod, deoarece expirase termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.

Pentru celelalte fapte, judecătorii au stabilit o pedeapsă de un an și 55 de zile de închisoare. Bărbatul urmează să își execute pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis.

Instanța a mai dispus anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Cazul a reunit mai multe episoade în care bărbatul a fost cercetat pentru conducere în stare de ebrietate sau pentru refuzul procedurilor necesare stabilirii alcoolemiei. Sentința prevede atât executarea pedepsei cu închisoarea pentru faptele pentru care a fost sancționat, cât și pierderea dreptului de a conduce.

În zile de sâmbătă și duminică, polițiștii din Republica Moldova au documentat peste 4.000 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai frecvente abateri au fost depășirea limitei de viteză, nerespectarea indicatoarelor rutiere și folosirea telefonului la volan.

Potrivit Poliției, 12 șoferi au fost înlăturați de la volan pentru conducerea în stare de ebrietate, iar alți 1.455 au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză.

Totodată, 811 conducători auto nu au respectat indicatoarele de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor, iar 706 au oprit vehiculele în locuri interzise. Alți 746 de șoferi au fost sancționați pentru necuplarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului în timpul conducerii. De asemenea, 136 de conducători auto au fost sancționați pentru lipsa reviziei tehnice anuale și/sau a poliței de asigurare obligatorie RCA.