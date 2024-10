Un rugbist englez a criticat dur haka istorică a All Blacks: Este ridicolă

Rugbistul englez Joe Marler a criticat dur haka istorică a All Blacks înaintea meciului de rugby de sâmbătă, dintre Anglia şi Noua Zeelandă, de pe Twickenham. El a declarat că ar trebui eliminată pentru că nu are niciun sens. „Haka ar trebui eliminată, este ridicolă”, a scris Marler pe X.

După ce a făcut aceste afirmații, rugbistul a fost jignit și amenințat pe rețelele de socializare. Confruntat cu amploarea scandalului, fundaşul cu 95 de selecţii a decis să îşi dezactiveze contul X pentru câteva ore. A reapărut apoi cu un mesaj liniştitor: „Contextul este totul. Eu doar mă distrez încercând să generez interes înainte de un meci de rugby important. Există unele răspunsuri nebuneşti. Multă dragoste”.

Context is everything. Just having a bit of fun trying to spark interest in a mega rugby fixture. Some wild responses. 🎣 Big Love x

— Joe Marler (@JoeMarler) October 30, 2024