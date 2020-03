Marius Marin (21 de ani), fotbalist român care evoluează în Italia, la Pisa, a vorbit într-un interviu acordat pentru gsp.ro despre situația disperată din „Cizmă”. Oamenii au restricții chiar și când merg la cumpărături și poliția veghează la fiecare colț de stradă.

„Situația e cum se vede și pe la televizor. Aveam voie să mergem doar la supermarket și farmacie. Pe lângă terenul de la antrenament. La market toată lumea e cu mască, intră câte 5 persoane. Așteaptă fiecare să termine cumpărăturile și apoi intră următoarea serie.

Există o foaie pe care suntem notați, nume plus semnătură. E ordinul Guvernului. Ni se dă și nouă o foaie, iar dacă suntem opriți de poliție o arătăm că n-am mers în altă parte. La început credeam că e doar o joacă, dar când vezi poliția la fiecare colț îți dai seama că nu-i o situație ok. Spre exemplu, la farmacie când mergi, trebuie să intre câte un om, farmacista are mască și o cască specială de protecție. În mare parte trebuie să stăm la un metru unul față de celălalt”, a spus Marin.

Te-ar putea interesa și: