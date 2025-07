Social Un râu important din Chișinău riscă să dispară. Nivelul apei a scăzut de patru ori în ultimii ani







Republica Moldova. Râul Bîc, desemnat de Centrul Național de Mediu drept cel mai degradat râu din Republica Moldova, se confruntă cu un nivel critic de apă. Specialiștii Serviciului Hidrometeorologic de Stat avertizează că debitul actual reprezintă mai puțin de jumătate din media lunară multianuală. În lipsa unor intervenții urgente, pe fondul schimbărilor climatice și al utilizării iraționale a resurselor, există riscul ca Bîcul să ajungă sub cod roșu de secare și chiar să dispară complet.

„Acum câțiva ani, pe această porțiune a râului apele erau mari, fapt confirmat de algele uscate rămase pe beton după secare. Din iarnă și până acum, râul Bîc a secat și mai tare, nivelul fiind coborât de aici, până la cel pe care îl avem în prezent”, explică specialiștii SHS.

Specialiștii propun renaturarea albiei ca soluție pe termen lung

Potrivit inginerului principal al Direcției prognoze hidrologice din cadrul SHS, Maria Alii, situația este gravă nu doar pentru Bîc.

„Sunt și râurile principale ale țării vizate de scurgeri ale apei. Râul Nistru se află sub cod galben, iar râul Prut se află sub cod galben și portocaliu. Ce ține de râurile interne sau râurile mici, acestea sunt sub cod galben, roșu și portocaliu. Situația afectează populația, agenții economici, degradează obiectele acvatice ale Republicii Moldova.”

Printre cauzele care contribuie la scăderea alarmantă a nivelului apei sunt temperaturile ridicate, lipsa precipitațiilor, poluarea și lacurile de acumulare care rețin prea multă apă.

Râurile Nistru și Prut sunt și ele în pericol

Expertul FAO și cercetător științific la Institutul de Ecologie și Geografie, Iurie Bejan, propune drept soluție renaturarea albiei râului.

„La noi, în prezent, albia este îndreptată. Dacă am reveni la albia inițială, cu meandrele sale, viteza râului s-ar diminua. Infiltrarea apei în pânza freatică și invers ar crește, ceea ce permite menținerea unei cantități mai mari de umiditate în lunca inundabilă. În perioada secetoasă, aceasta este sursa principală de alimentare a râului.”

În ultimii șase ani, viteza de curgere a râului Bîc s-a redus de patru ori, ajungând la doar 0,3 metri cubi pe secundă, față de media multianuală de 1,2 metri cubi pe secundă. Fără măsuri rapide, riscul ca râul să dispară este cât se poate de real.