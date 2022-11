Un preot îngrijește 12 copii orfani. Se pregătește să ocrotească și 27 de bunici

E așezată în apropierea bisericii parohiale „Sfânta Mare Muceniţă Anastasia” și „Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului”. Este cea dintâi casă de tip familial binecuvântată de PS Episcopul Sofronie din cadrul proiectului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în sistemul de protecție a copilului prin închiderea Centrului de Plasament nr. 2 din Oradea. Căminul familial dat în grija Parohiei Paleu este construit prin suportul financiar major al fundației „Homes and Hopes for Children” (HHC) și implicarea pr. paroh Vasile Cosmin Popa și a credincioșilor care au donat. Parohia a pus la dispoziția acestui proiect spațiul de 1.000 de metri pătraţi. Casa are patru camere cu câte trei paturi, o cameră de zi, o bucătărie, trei băi și o cămară.

Preotul paroh Cosmin Popa a muncit alături de familia sa și de credincioșii enoriași din Paleu pentru ca cei mici să aibă condiții foarte bune de trai. Pentru ca lăcașul și copiii să fie ocrotiți de cele rele, PS Episcopul Sofronie a dăruit casei o icoană ferecată în argint a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Pantanassa.

Totul s-a întâmplat în cadrul proiectul „Aripi de înger” al Asociației „Filantropia” Oradea a Episcopiei Oradiei realizat în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor (DGASPC) și prin coordonarea pr. Laurențiu Lazăr, consilier social eparhial și președintele asociației. Prin proiect se dorește construirea a cinci case familiale, în valoare de 150.000 de euro fiecare. Aici, copiii orfani și abandonați sunt îngrijiți cu scopul de a preveni marginalizarea socială și de a fi sprijiniţi în dezvoltarea spirituală, psiho-emoțională și integrarea lor socială.

Copiii abandonați sunt parte a vieții noastre și au nevoie să nu fie abandonați încă o dată, și de noi. Sper ca împreună să putem să le îmbunătățim viața, prin accesul mai ușor la programe de educație și integrare, lucru facilitat de un autoturism care să deservească una din casele de copiii cuprinse în programul Aripi de înger. De curând au început și lucrările de construcție a unui centru de persoane vârstnice singure, lipsite de posibilități material. Bunicii vor beneficia de îngrijire permanentă, iar preotul paroh e gata să asigure și aici un climat psiho-socio-emoțional optim cât și integrarea lor socială în comunitatea locală. Vrea ca central să fie pentru viitorii locatari o a doua casă.

Cei 27 de vârstnici, rămaşi fără familii, vor găsi şi ei alinare, sub protecţia părintelui Cosmin. Împreună cu o mână de oameni generoşi va împărți speranţă fără să aștepte ceva în schimb.