Un nou scandal zguduie Poliția Română! Boran George, un tânăr agent de poliție a decis să renunțe la cariera de polițist după numai 20 de zile de activitate la IPJ Prahova, unde a fost repartizat după ce a absolvit Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj – Napoca. Tânărul și-a motivat gestul, acuzând problemele și neregulile existente în sistem, neajunsurile materiale cu care se confruntă polițiștii , deficiențele grave din Poliția Română, anunță www.cancan.ro/.

„Mă numesc «agent» Boran George și sunt un băiat din Caraş-Severin care a fost plecat în Spania, împreună cu familia, timp de 15 ani, adică de la vârsta de trei ani. La vârsta de 18 ani am decis să fac «minunatul pas» de a mă întoarce în România. Deoarece visul meu din copilărie a fost să devin polițist, am zis că cea mai adecvată opțiune este cea de a da admitere la Școala de Agenți de Poliție «Septimiu Mureșan» Cluj – Napoca”, a povestit tânărul polițist.

Acesta a dezvăluit ceea ce se întâmplă în interiorul sistemului, afirmând că regulamentele sunt încălcate iar lipsurile materiale sunt foarte mari.

„Am intrat în școala de agenți de poliție şi m-am lovit de bătăile de joc excesive venite din partea cadrelor, de uniformă ruptă și pantalonii cu găuri în loc de buzunare, care mi-au fost oferiți (…) în sala de sport poate să îți «pice» din «întâmplare» o bucată de tencuială în cap (…) Țin să spun că ingredientele folosite în mâncarea pe care o serveam la cantină erau de cea mai penibilă calitate posibilă, în așa hal încât mai bine de jumătate dintre elevi nu mâncau la cantină, deci peste 100 de kilograme de mâncare erau aruncate zilnic”. Acesta continuă mărturisirile, dezvăluind că a luat decizia să își dea demisia după ce a văzut situația existența la IPJ Prahova. „Am absolvit şcoala pe 20 septembrie 2019 iar pe 1 octombrie 2019 a trebuit să mă deplasez la IPJ Prahova unde eu, împreună cu zeci de proaspeți absolvenți, a trebuit să ne căutăm cazare în Ploiești deoarece ne-au plimbat o săptămână până să știm unde am fost repartizați. Scârbit fiind din școală, când am ajuns la IPJ Prahova, unde am observat lipsurile logistice, cât și multe «drepturi» care figurau doar în scris, am decis să îmi dau demisia”.

Tânărul spune că a reușit cu greu să obțină o semnătură pe documentul în care și-a dat demisia. „Odată depusă demisia, aveam nevoie de semnătura Inspectorului Şef, pe care l-am așteptat de mai multe ori câte 8 ore pe zi, timp în care am ajutat un coleg să facă arhivă… măcar că să nu pierd timpul”. Cât despre condițiile în care urma să iși desfășoare activitatea, agentul descrie starea jalnică a Secției 11 de Poliție Drajna, Postul de Poliție Ceraşu unde a fost repartizat.

„O secție în care nu aveam căldură, toaletă şi nici apă curentă unde să ne spălăm pe mâini (…) Să nu mai spun că în 20 de zile nu ni s-a oferit nicio dotare, nici tomfă, nici cătuşe, nici spray iritant-lacrimogen, nici pistol, etc… dar să avem în vedere că am avut apeluri «112» cu scandaluri destul de grave, cu peste cinci persoane nervoase implicate, la care eu am fost nevoit să merg cu mâinile în buzunar și coadă între picioare rugându-mă să nu fie recalcitranți făptuitorii, că poate îmi iau și bătaie”, spune tânărul.

Ce spune IPJ Prahova

Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova a comunicat un punct de vedere legat de acuzațiile aduse de tânărul polițist „La nivelul inspectoratului sunt demarate proceduri de amenajare a spațiilor de lucru, până la această dată, în cursul acestui an, fiind deja reabilitate cinci posturi de poliție. Referitor la demisia depusă de către agent, precizăm faptul că acest lucru este un act unilateral de voință, deși s-au purtat discuții în acest sens cu lucrătorul.

Totodată, s-a dispus efectuarea unor verificări de către structurile de specialitate din cadrul unității, iar în funcție de rezultatul acestora vor fi luate măsuri în consecință”

Te-ar putea interesa și: