Liberalul Daniel Morosanu a terminat în anii ’90 școala de mecanici auto. Abia în urmă cu doi ani a absolvit și liceul, în învățământul seral.

„Iti trebuie o doza de curaj ca sa dai BAC-ul la varsta la care l-am dat eu. Am avut nevoie de pregatire. Am plecat din tara, am muncit in strainate. Am facut o scoala profesionala de mecanici auto, nu liceu. Dupa care am plecat din tara, mi-am facut familie. Am facut liceul la seral, e pentru prima data cand dau BAC-ul, am facut si o postliceala.

Nu vad un impediment atat de mare faptul ca nu am facut liceul la momentul respectiv. Desi regretabil, asa am gandit la momentul respectiv. Acum m-am hotarat sa dau si BAC-ul. Nu a fost un impediment in cariera (n.r. – lipsa BAC-ului). Chiar deloc”, a declarat Daniel Moroasanu pentru ziare.com.

PNL-istul de 42 de ani a mai spus că „subiectele nu au fost nici prea-prea, nici foarte-foarte” și că nu s-a decis încă dacă se va înscrie la o facultate.

Cine sunt de fapt politicienii de la conducerea PNL

Politicienii de la conducerea PNL vin cu un istoric destul de încărcat: condamnările pentru diverse ilegalităţi cum ar fi furtul sau falsul în înscrisuri oficiale sunt la ordinea zilei.

Ionuţ Filimon, Consilierul local și președinte al Tineretului Național Liberal Vrancea (TNL), a fost condamnat în 2003 pentru furt și fals material și uz de fals în înscrisuri oficiale, la un an cu suspendare, iar mai apoi de către Tribunalul Vrancea la 2 ani, tot cu suspendare.

Daniel Moroşanu, prim-vicepreședintele PNL Vrancea, a fost implicat în 2000 într-un caz de omor. Incidentul a avut loc în localitatea Vidra, judeţul Vrancea. Anul trecut, acesta a fost acuzat că ar fi păgubit o tânără de 16.000 de euro. Când i-a cerut banii înapoi, acesta ar fi ameninţat-o cu moartea.

Daniel Moroșanu este cunoscut ca un interlop autentic în județul Vrancea. În 2000, împreună cu fratele său Nicu Moroșanu, care era bodyguard al unei discoteci din localitatea Vidra, i-ar fi aplicat o corecție corporală unui tânăr pe nume Costel Boștiog, asistent sanitar, care ulterior avea să decedeze.

Ancheta poliției și a parchetului de la acea vreme avea să-l identifice ca unic făptaș pe minorul Mihai Ovidiu Badiu. „L-au omorât pe băiatul ăla Boștiog în bătaie cei doi frați, Nicu și Daniel Moroșanu, după care l-au determinat pe Badiu să ia fapta pe cârca sa deoarece era minor și stătea puțin la închisoare. După care Daniel Moroșanu l-a făcut și fin, l-a cununat după ce a ieșit din pușcărie. Mie nu mi-e frică de ei, cu toate că au instituit teroarea în toată zona de munte a Vrancei”, a declarat Ionel Anghel din Vidra, martor al evenimentelor de atunci.