Un ofițer BIC din Timișoara, demis pentru că ar fi terorizat o tânără de etnie romă. Raoul Iacob i-ar fi făcut avansuri

O tânără de 21 de ani de etnie romă din Timișoara a mărturisit că a fost terorizată timp de trei zile de mai mulți angajați ai instituțiilor publice din oraș. Fata s-a prezentat pe data de 20 februarie 2023 la sediul Biroului de Investigații Criminale pentru că voia să își retragă plângerea împotriva partenerului ei de viață, Simon Ghimpli.

Denisa Căldăraș s-ar fi răzgândit chiar în timp ce era în sediul instituției, la presiunile unui subofițer, iar avocatul ei a ieșit după 45 de minute și a spus că fata „a început să țipe pe acolo și că ea nu retrage nimic, că a fost violată, sechestrată, bătută și toate cele”.

Ulterior, Denisa a rămas în grija agent-șef Raoul Iacob de la Biroul de Investigații Criminale (BIC). Timp de mai multe ore nu s-a știut nimic despre ceea ce s-a întâmplat cu tânăra. Ea a reușit, în seara zilei de luni, 20 februarie, să îi transmită partenerelui ei un mesaj în care îi spunea că se află închisă într-un centru social din Timiș. „M-a adus aici Raoul pe forță. Am plâns, nu voiam să intru aici”, a spus tânăra. Denisa a reușit să ia legătură cu iubitul ei în dimineața zilei următoare, 21 februarie.

„A spus Raoul că ne împușcă pe amândoi, dacă mă întorc la tine. Raoul a început să țipe la mine, a scos avocatul afară, a vorbit cu el ceva…eu nu știu ce… după care m-am trezit aici. Nu știu unde sunt”, a fost mesajul pe care Ghimpli l-a primit de la iubita sa. Fata a reușit să transmită un mesaj pe TikTok în timpul căruia a spus că o să ceară să fie lăsată să plece. În cele din urmă, ea a reușit să părăsească centrul social și a mărturisit că s-a simțit terorizată de agentul-șef.

Cine este Raoul Iacob

Poliția Română a intervenit în acest caz și oamenii legii au mers cu mandate la mai multe entități publice și private, vineri, 24 februarie, pentru a ridica imagini și documente pentru ca traseul judiciar al Denisei Căldăraș să fie reconstituit. Polițiștii au pus accentuș pe rolul pe care l-a avut subofițerul Raoul Iacob în acest caz, dar și cât de mult s-a implicat ofițerul Laurențiu Țimbriș, tot de la BIC. Inspectoratul Județean de Poliție Timiș (IPJ) a decis ca cei doi să nu se mai implice în cazui fetei de etnie romă, după ce clipul în care Denisa Căldăraș își spune povestea a devenit viral.

O echipă mixtă a IPJ Timiș a audiat-o pe Denisa timp de șapte ore, vineri, 24 februarie. Ea a confirmat toate declarațiile publice privind tratamentele pe care le-a primit din partea celor doi ofițeri. Ea a povestit, în timpul videoclipului postat pe Youtube, cum s-au comportat Iacob și Țimbriș cu ea. O anchetă internă a fost demarată în cazul celor doi, iar Iacob chiar a fost mutat la altă secție de Poliție.

Cum a fost tratată Denisa Căldăraș de cei doi ofițeri de poliție

Denisa Căldăraș a mers pe 22 februarie la procurorul de caz pentru a confirma toate cele spuse împotriva familiei Ghimpli, plângere făcută la presiunile subofițerului Iacob și ofițerului Țimbriș. Fata a mărturisit că Raoul Iacob a condus-o la mașină pentru a merge la Timișoara, unde urma să fie audiată. „De acolo, au început iar înjurăturile și amenințările. Până la Timișoara am plâns tot drumul. Am ajuns la procuror. Era o doamnă. Au vorbit ceva în șoaptă, eu nu am auzit. După care, Raoul m-a scos afară, în curtea interioară a Parchetului. Nu am înțeles, atunci, de ce… ce se întâmplă”, a spus Denisa.

Fata de etnie romă a mai adăugat că subofițerul și-a schimbat brusc comportamentul față de ea, după vizita la procurorul de caz. Iacob i-ar fi spus că o să vină alți polițiști care o vor prelua. Acesta ar fi rugat-o pe Denisa „să le spui că tot ceea ce ai spus la cameră, la ziariști, nu este adevărat, că nu te-am dus la mall, că nu ți-am luat haine, că nu ți-am făcut avansuri și că nu am avut intenția să te duc acasă. Când i-am zis că refuz asa ceva, iar m-a înjurat. A venit și Laurențiu și a făcut la fel…”. Iacob a continuat cu miunciunile și când colegii de la BIC au venit. Subofițerul le-a spus că fata a făcut declarațiile la adresa sa pentru că a fost constrânsă de socru și de iubit.

Denis a fost preluată de alți polițiști și dusă la IPJ Timiș, unde a fost audiată timp de șapte ore. În urma discuțiilor pe care le-a purtat cu oamenii legii, toată povestea ei a fost confirmată. Polițiștul care a venit să o preia pe fată i-a sunat pe superiorii săi pentru a-i anunțat ceea ce a aflat. „A transmis ca orice detaliu pe care-l cere Raoul Iacob despre mine să nu îl dea, iar dacă va veni acolo, ca să mă caute, să nu îi mai dea acces. I-a transmis că nu are voie să dea niciun fel de relații și mâine, când o să vreau să plec, să fiu lăsată…”, a mai spus fata, potrivit Voceatimisului.ro.