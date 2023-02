În acest articol vom enumera unele dintre cele mai bune canale YouTube unde se pot viziona filme și emisiuni TV gratuite. Sunt consumatori care mai degrabă sunt preocupați să vadă filmele clasice, inovative și importante din istoria cinematografiei. Partea bună este că multe dinte aceste titluri sunt disponibile gratuit pe internet. YouTube este una dintre platformele care găzduiesc filme întregi.

Lista cu cele mai bune canale YouTube unde poți viziona gratuit filme și emisiuni întregi

Timeless Classic Movies: Dacă vă place să vizionați filme clasice vechi, Timeless Classic Movies este un canal YouTube cu o colecție excelentă de filme clasice precum Tarzan, Nosferatu, A Life at Stake, The Way Ahead și multe altele. Veți găsi filme de diferite genuri pe acest canal, inclusiv thriller, science fiction, horror, mister, comedie, dramă și multe altele.

Puteți viziona filme de lungă durată de fiecare gen pe aceste canale YouTube. Deci, acestea sunt unele dintre cele mai bune canale YouTube pentru a viziona filme și emisiuni TV gratuite în mod legal. Tot aici mai puteţi urmări: „Hospitals: The White Mafia”, „Charade” sau „Angel and the Badman”.

PizzaFlix: Este un canal polivalent, deoarece are filme de diferite genuri. Vă puteți abona la canalul YouTube PizzaFlix pentru a viziona gratuit filme de comedie, acțiune, thriller, romantice și animate. Tot aici veți găsi aici producții din Epoca de Aur a Hollywood-ului, filme vechi alb-negru cu Sherlock Holmes, dar și titluri clasice cu Elizabeth Taylor. Multe dintre filme sunt remasterizate înainte de a fi încărcate pe canal, așa că PizzaFlix oferă o calitate superioară comparativ cu alte canale similare de pe YouTube.

FilmRise Movies: Ei bine, dacă nu știți, FilmRise este un studio gratuit de film și televiziune care oferă filme de lungă de lung metraj și emisiuni TV. Are un canal Youtube numit FilmRise Movies, care publică gratuit filme și emisiuni TV. În mod gratuit, puteți viziona câteva titluri de filme populare, cum ar fi Inferno, Diary of a Serial Killer, Deadly Target și multe altele. Printre titlurile care se mai găsesc sunt „The Prophecy”, „Inferno”, „Diary of a Serial Killer” sau „Deadly Target”.

Movie Central: Este un canal YouTube creat pentru iubitorii de Science Fiction. Canalul YouTube are filme SF și emisiuni TV pe care le puteți viziona gratuit. Acesta este unul dintre cele mai populare canale de pe YouTube care găzduiesc filme întregi, publicate în mod legal cu acordul deținătorilor drepturilor de autor. Movie Central are 3,7 milioane de abonați.

Nu sunt uitaţi fanii filmelor de genul Horror

Horror Central: Dacă sunteți un mare fan al genului Horror, s-ar putea să preferați să vă abonați la canalul YouTube Horror Central. La fel ca Movie Central, Horror Central are filme pe care le puteți viziona gratuit, fără să vă faceți griji că încălcați vreo lege. Tot conținutul partajat pe platformă este sub licență legală de la diverși deținători de drepturi de autor. Are, de asemenea, liste de redare pentru diferite categorii de groază.

Watch Movies Now: Acesta este un alt canal YouTube pentru fanii filmelor de groază. Veți găsi diverse filme de groază pe Watch Movies Now! Toate filmele sunt autorizate legal. Vă puteți abona la acest canal pentru a viziona horror slasher, groază paranormală, fantezie întunecată, filmări găsite, film cu zombi și multe altele.

Sci-Fi Central: Atât Sci-Fi Central, cât și Movie Central sunt deținute și administrate de VA Media Ltd. Sci-Fi Central, un canal YouTube creat pentru iubitorii de Science Fiction. Canalul YouTube are filme SF și emisiuni TV pe care le puteți viziona gratuit. Sci-Fi Central are, de asemenea, conținut documentar despre extratereștrii antici, OZN-uri și paranormal, potrivit techviral.net.