Un oficial pro-rus din Luhansk, vizat de un atentat cu bombă. Explozia s-a produs într-o frizerie din centrul orașului. Video

Atentatul a avut loc într-o clădire din centrul orașului Luhansk, în care funcționa un salon de frizerie – coafură. Oficialul pro-rus a fost rănit și a ajuns la Terapie Intensivă, într-o stare gravă. Potrivit spuselor lui Leonid Pasechnik, șeful interimar al LNR, în acest atentat au fost rănite șapte persoane. Igor Kornet și alți trei bărbați se află în stare gravă.

Pe de altă parte, forțele de ordine au transmis că un trecător a fost ucis în acest atentat care l-a vizat pe ministrul de Interne al LNR.

„El este grav rănit. A avut loc un atentat la viața sa. Este la terapie intensivă”, a declarat un oficial pro-rus citat de agenția de presă Tass.

Explozia a fost declanșată în cursul după amiezei, în centrul orașului Luhansk, într-un salon de frizerie și coafură de pe strada Demekhin.

An explosion occurred in the barbershop „The Brothers” in Luhansk. It is reported about the wounded among which reportedly the Minister of the Ministry of Internal Affairs of the so-called LPR – Igor Kornet. Reportedly he was hospitalised. pic.twitter.com/pmdAtHAyD4

Igor Kornet a fost unul dintre cei mai influenți membri ai forțelor de securitate din autoproclamata LNR. Până în 2014, el a lucrat ca anchetator pentru poliția din cadrul Ministerului ucrainean de Interne. Ulterior, s-a alăturat separatiștilor pro-ruși, când au început protestele susținute de Kremlin în estul Ucrainei. Iar în august 2014, a fost numit „ministrul de interne” al autoproclamatei republici din Luhansk.

În 2017, șeful de atunci al autoproclamatei LNR, Igor Plotnițki, a încercat să scape de Igor Kornet și l-a acuzat că a luat cu forța casa altcuiva. El i-a cerut să demisioneze, însă acesta a refuzat.

Mai mult Kornet a încercat să răstoarne regimul lui Igor Plotnițki, aducând forțe de securitate în centrul orașului. El a făcut mai multe arestări în rândul persoanelor din anturajul lui Plotnitski. Culmea este că autoritățile ruse l-au susținut pe Kornet, mai degrabă, decât pe Plotnițki, în mod neașteptat pentru mulți. Lovitura de stat din LNR s-a încheiat cu fuga lui Plotnițki care s-a refugiat în regiunea Voronej.

După invazia rusă în Ucraina, au existat informații potrivit cărora Kornet ar fi fost reținut de FSB-ul din Rusia și plasat într-un centru de detenție preventive. Povestea nu s-a confirmat, iar Kornet a apărut pe front, în special comandând formațiuni în regiunea Harkov.

In Luhansk, „Minister of the Interior of the LPR” Igor Kornet was blown up. He’s in intensive care.

Here, even the invaders themselves write that they most likely blew up their own. Kornet is a thug, marauder and murderer. pic.twitter.com/BQFaVH8Syt

— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) May 15, 2023