Europarlamentarul Cristian Terhes s-a dezlănțuit din cauza desființării SIIJ.

„Catalin Predoiu nu doar ca minte ordinar in privinta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), dar el insusi si PNL-ul au mintit institutiile europene cu privire la modificarile aduse legilor justitiei, minciuni care se regasesc in rapoartele GRECO, MCV si ale Comisiei de la Venetia. Acum minciunile respective sunt prezentate ca adevaruri absolute emanate de „partenerii Romaniei” si folosite ca pretexte inclusiv pentru desfiintarea SIIJ.

Comisia de la Venetia a realizat ca a fost manipulata (e drept ca si dupa o serie de corespondente pe care le-am avut din SUA, in numele Romanian Community Coalition), dovada fiind faptul ca a revenit in raportul final pe legile justitiei asupra unor pozitii din raportul preliminar.

Intr-o intalnire pe care am avut-o la Strasbourg cu GRECO, de cand sunt europarlamentar, dupa ce le-am aratat punctual ce erori grosolane au in rapoartele pe Romania, acestia au spus in cele din urma ca asa au primit informatiile de la Ministerul Justitiei.

In cazul MCV, in sedinta Comisiei LIBE de la inceputul lunii noiembrie 2019, cand s-au prezentat rapoartele pe Romania si Bulgaria, am ridicat problema erorilor din raportul MCV pe Romania. Raspunsul a fost ca asa s-au primit informatiile din Romania de la autoritati.

Ii solicit public ministrului justitiei Catalin Predoiu sa faca publice toate corespondentele Ministerului Justitiei cu GRECO, Comisia de la Venetia si Comisia Europeana pe tema MCV si modificarile la legile justitiei pentru ca romanii sa vada cine a dezinformat din Romania institutiile europene”, scrie Terhes pe Facebook.

