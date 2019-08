”Înainte primeam mesaj de la ea cu -Acum pot fi contactată-, în urmă cu o lună acest mesaj a dispărut. Am primit la 02:20 un mesaj de pe telefonul Luizei un mesaj cu -acum pot fi contactată-, am sunat acolo și am impresia că telefonul Luizei e la cineva”, a spus bunicul Luizei, potrivit Antena 3

„Refuz să cred că Luiza este moartă. Sunt niște aberații. Încearcă să ne ducă de nas. Probabil cred că suntem copii. Copilul mi l-au luat viu, întreg, mie nu îmi arată un dinte sau un os.

Eu dacă vreau să o îngrop creștinește, vreau dovezi clare. Vrem adevărul. Vor să o declare moartă pentru a închide cazul”, a spus mama Luizei Melencu.

