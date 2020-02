Aceasta susține că dorea să își pătreze funcția pentru că oricum este nevoie de oameni în sistem, însă nu a fost lăsată. ”În baza unui articol din Contituție, m-am adresat în scris, cu o cerere, Casei Naționale de Pensii Publice și am solicitat menținerea de activitate, după împlinirea vrstei standard de pensionare. La cererea mea, Casa Națională de Pensii mi-a răspuns că mi s-a aproba cererea de menținere.

Joi, am avut o întâlnire cu președintele Casei Naționale de Pensii Publice, în legătură cu emiterea acestui ordin, iar domnul președinte mi-a adus la cunoștină că din motive de alte natură decât cele manageriale, ba dimpotrivă, mi-a adus laude, am înțeles că e vorba despre presiuni politice de la nivelul PNL Mureș.

Am ales să fac publică această întâmplare. Am considerat că e necesar ca oamenii să știe ce se întâmplă, cum se întâmplă. Am convingerea ca domnul președinte înainte să ia această decizie s-a consultat cu doamna ministru”, a declarat Eugenia Neagoe, directorul Casei Județene de Penii Mureș, pentru Antena 3.

