Un mort și cinci răniți într-un atac, în Italia. Pablo Mari de la Arsenal a fost înjunghiat în spate

Jucătorul în vârstă de 29 de ani a fost înjunghiat în spate într-un centru comercial aflat în apropiere de Milano. Ulterior, Pablo Mari a fost transportat de urgență la spital după ce a fost atacat. Starea de sănătate a fostului fotbalist al lui Arsenal este una stabilă.

Persoana care l-a înjunghiat pe Pablo Mari are probleme psihice. În plus, fotbalistul lui Monza nu a fost singurul atacat de acel bărbat. Alte cinci persoane au fost înjunghiate. Două dintre ele se află în stare gravă la spital. În plus, din păcate, una a decedat. „Fostul fundaș central al lui Arsenal, Pablo Mari, a fost înjunghiat de o persoană cu probleme psihice într-un centru comercial de lângă Milano. Este unul dintre cei șase oameni înjunghiați. Acum este la spital”, a anunțat cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano.

Bărbatul care le-a înjunghiat pe cele șase persoane are 46 de ani. El a atacat după ce a luat un cuțit de pe un raft. Agresorul italian a fost arestat și dus la secția de poliție. Incidentul a avut loc în jurul orei 18.30, ora locală, la un supermarket din mall-ul Milanofiori di Assago.

Fotbalistul spaniol a fost împrumutat de Arsenal la AC Monza în august 2022, după ce formația din Premier League l-a cumpărat în ianuarie 2020 de la Flamengo cu opt milioane. Ulterior, în iulie 2020 a mai achitat șase milioane de euro. Fotbalistul a fost împrumutat la Monza, în 2021, pentru un sezon, informează BBC.

Spaniolul a bifat deja opt meciuri oficiale și un gol pentru nou-promovata din Serie A. Cinci milioane de euro este cota de piață a lui Pablo Mari, potrivit publicației de specialitate Transfermarkt. Cu toate acestea, Romano a mai adăugat, pe Twitter, că „Pablo Mari nu este în pericol, pentru că rănile sale nu îi pun viața în pericol. Sperăm să-l revedem cât mai curând”.

Monza CEO Adriano Galliani: “Pablo Marì is not in danger as his injuries are not life-threatening. We hope to see him back soon”.

