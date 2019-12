Zidarul a spus că „are lucrări pe care trebuie să le termine şi nu-şi poate abandona clienţii”

Bărbatul a câştigat 105 milioane de sterline la EuroMillions, o loterie care fiinţează în mai multe ţări europene. Cifra corespunde la circa 122,7 milioane de euro. Viaţa zidarului ar fi trebuit să se schimbe, dar bărbatul n-are nicio intenţie să-şi abandoneze sarcinile profesionale. A explicat că are de gând să-şi respecte cuvântul dat clienţilor săi şi că n-are de gând să ţină banii doar pentru el. „Ceea ce am câştigat e deja prea mult pentru familia noastră şi am hotărât să fim generoşi – a subliniat omul – vrem să ajutăm rudele şi prietenii, dar şi alte persoane care în acest moment se află în dificultate. Vrem să fie un Crăciun bun pentru toţi, nu doar pentru noi”.

Pentru ei doar o casă nouă, apoi vor ajuta familia, prietenii şi nevoiaşii

Soţia zidarului, de origini slovace, a spus însă că vrea să-şi abandoneze serviciul de casieră dintr-un magazin, deschis 24 de ore din 24. Femeia a spus că vrea să se odihnească puţin fiindcă turele de noapte sunt foarte obositoare. Apoi, vrea să petreacă mai mult timp cu fiii săi. „Primul lucru pe care-l voi face – a explicat femeia – este să cumpăr o casă nouă, mai mare”.

EuroMillions este o loterie pan-europeană lansată iniţial în Franţa, Spania şi Regatul Unit

Prima extragere a avut loc într-o vineri, 13 februarie 2004, la Paris. Apoi au aderat şi Austria, Belgia, Irlanda, Luxemburg, Portugalia şi Elveţia. Extragerea are loc în fiecare marţi seara la Paris. Un bilet simplu la EuroMillions costă 2 sau 3 euro dacă se joacă cu Plus, o opţiune disponibilă doar în Republica Irlanda. Premiile, cu excepţia jackpotului, sunt proporţionate în baza participării per ţară, plătite pe bază de suma forfetară şi sunt lipsite de impozite, inclusiv jackpotul, dar şi aici există excepţiile Elveţia, Spania şi Portugalia, titrează Il Giornale.

