Tuluc este consilier județean în cadrul PNL Cluj și un apropiat al președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. După alegerile locale din septembrie 2020, liberalul Tuluc a încheiat cu primăriile conduse de primari PNL mai multe contracte de reprezentare juridică, în valoare de mai multe zeci de mii de euro. În 2016, Tuluc a candidat pentru Senatul României din partea PNL Cluj.

Evenimentul Zilei a trimis mai multe adrese la primăriile din județul Cluj, pentru a afla situația de fapt, iar șapte dintre acestea au comunicat că au încheiat contracte de asistență juridică cu avocatul Tuluc, consilier județean PNL Cluj.

Cu toate astea, avocatul Tuluc susține că nu se află în stare de conflict de interese, în a reprezenta primăriile cu pricina în fața instanțelor, deoarece la alocările de fonduri din partea Consiliului Județean Cluj, unde este și consilier județean, nu participă la vot.

Toate contractele încheiate cu primăriile din județul Cluj au fost realizate după alegerile locale, semn că există o înțelegere tacită între primarii acestor comune și cabinetul de avocat Tuluc Călin Marin.

O duce bine pe lângă primăriile sărace

În total, în urma celor șapte contracte încheiate, valoarea totală a acestora este de 196.200 de lei, adică aproapw 40.000 de euro.

Cea mai mare sumă o plătește Primăria Gilău, condusă de liberalul Gelu Tofan. Contractul are o durată de 12 luni, iar valoarea totală este de 72.000 de lei. În fiecare lună, Primăria Gilău îi plătește avocatului Tuluc suma de 6.000 de lei.

Zilele trecute, Poliția Cluj a solicitat de la Primăria Gilău o serie de documente privind achizițiile publice făcute de aceasta. În contracte exista grave nereguli și falsuri grosolane, fiind înlocuite filele documentelor publice, în funcție de interesul de moment al unor politicieni locali. Primarul Tofan a apostilat cererea Poliției Cluj, redirecționând-o spre ”dl. Tuluc”. Așa am aflat de existența unei relații contractuale dintre Primăria Gilău și cabinetul de avocat Tuluc Călin Marin din Baroul Cluj.

Primăria Gilău ne-a comunicat în baza Legii informațiilor publice că a încheiat contractul cu avocatul Tuluc, la data de 3 noiembrie 2020, ca urmare a achiziției făcute pe Sistemul Informatic Centralizat de Achiziții Publice.

Cei ne-au mai comunicat că nu au un jurist angajat iar pentru a face față numărului mare de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, 94, este nevoie de angajarea de servicii juridice din partea unui avocat.

De ce l-a preferat Primăria Gilău pe avocatul Tuluc sau dacă și alți avocați au depus oferte în SICAP, nu am putut afla deoarece aceste informații nu au fost comunicate.

Evenimentul Zilei vă prezintă care sunt cele șapte primării, unele cu bugete mici, care au încheiat contracte cu avocatul Călin Tuluc, membru PNL Cluj și consilier județean în cadrul CJ Cluj.

Primăria Mociu 21.600 lei

Primăria Palatca 25.200 lei

Primăria Gilău 72.000 lei

Primăria Căianu 18.000 lei

Primăria Cătina 9.000 lei

Primăria Cojocna 36.000 lei

Primăria Măguri Răcătău 14.400 lei

I s-au dublat veniturile în urma alegerilor locale

În declarația de avere din 2020, dată la începerea mandatului de consilier județean, avocatul Călin Tuluc a declarat că a realizat venituri din activitatea de avocatură în valoare de 95.450 lei. Soția avocatului, Oana Tuluc este angajata Autorității Electorale Permanente, cu un venit net lunar de 9.063 de lei. Cei doi soți mai au un credit imobiliar de peste 610.000 de lei și un alt credit de 28.000 de euro.

După ce a început un alt mandat de consilier județean, avocatul Tuluc a încheiat cu cele șapte primării contracte la plata cu ora tarifară de 150 de lei.

Ce spune avocatul/consilier județean Tuluc

Avocatul și consilierul județean Cluj, Călin Tuluc ne-a precizat că își dorește să ”scape de funcția de consilier județean”. Nu a dorit să stea de vorbă cu reporterul EvZ, dar a transmis un mail care conține mai multe informații care confirmă ancheta ziarului nostru. În acest mail, spune că își petrece câte o zi din săptămână la fiecare primărie, ceea ce nu pare credibil din moment ce teritoriul județului Cluj este unul foarte mare, iar simpla deplasare de la Cluj la Cătina, presupune un drum de o oră la un sens de mers.

„Toate contractele sunt cu tarifare orară (150 lei/ora) din care jumătate sunt pentru activitatea de instanță, iar cealaltă jumătate mă deplasez la sediul fiecărui beneficiar și mă ocup de alte probleme juridice decât cele de instanță. De regulă am minim o prezență pe săptămână la fiecare client, doar la Gilău mă duc de două ori pe săptămână. Menționez că nici una dintre aceste primării nu are consilier juridic. De asemenea, nu am nici o funcție politică în partid din 2009, nici în Consiliul Județean Cluj și nici nu am în intenție să obțin nici pe viitor. Ba dimpotrivă, abia aștept să scap și de funcția de consilier județean. Poate articolul pe care îl veți face va fi pretextul prefect să-i conving să mă lase să renunț anticipat”, ne-a scris consilierul Tuluc.

De asemenea, Tuluc ne-a precizat că nu a participat la vot la proiectul de hotărâre din Consiliul Județean Cluj care privește repartizarea sumelor din cotele defalcate către primării.

„Nu am participat la dezbateri și la vot, pentru a evita un posibil conflict de interese”, a mai precizat Călin Tuluc.

Președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda nu a putut fi contactat.

La rândul lui, președintele Consiliul Județean Cluj, liberalul Alin Tișe a declarat că va verifica situația în care se află consilierul Tuluc.

„Vom verifica dacă a votat să vedem dacă este vorba despre un conflict de interese. Aveți dreptate, este o chestiune până la urmă de imagine a partidului”, a spus Alin Tișe.