Un liderul al mercenarilor din grupul Wagner a fost lichidat de ucraineni

Alexei „Terek” Nagin avea 41 de ani și a participat la multe operațiuni militare de război în Cecenia, Georgia, Donbas, Siria şi Libia. Anunțul a fost făcut de comunitatea internațională de voluntari InformNapalm.

El s-a născut în satul Vertiachi din regiunea Volgograd și a primit mai multe distincții, printre care medalii „Pentru curaj”, „Pentru apărarea Crimeei” și o stea de platină a grupării „Wagner”. De asemenea, i s-a acordat titlul de Erou al Federației Ruse.

CONFIRMED: Wagner Commander killed in Ukraine.

Alexei Nagin, callsign ‘Terek’, was killed near Bakhmut on September 20.

A close associate of Yevgeny Prigozhin, he had fought in Chechnya, Georgia, Ukraine, Syria & Libya.

He recently worked on the film ‘PMC – The Best in Hell’. pic.twitter.com/uQ3EUjoxSp

