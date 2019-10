În premieră, un angajat al MAI a reușit să oblige ministerul, prin Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Sălaj, să îi plăteasă creșterile salariului minim, din anii 2017, 2018 și 2019.

Jandarmul care a reușit această performanță este Dan Dorel Sava deși, de ani de zile, polițiștii se străduiesc să obțină aceleași drepturi.

Așa cum arată site-ul Curții de Apel Cluj, instanța care a pronunțat sentința definitivă pe 18 octombrie 2019, conducerea Jandarmeriei Sălaj este obligată să îi calculeze solda de funcţie şi sumele compensatorii, astfel:1450 de lei pentru perioada 01.02-31.12.2017, 1900 de lei pentru perioada 01.01-31.12.2018 şi 2080 de lei, respectiv 2350 lei începând cu data de 01.01.2019.

„Inevitabilul s-a produs!! Aceasta este prima decizie definitiva pe salariul minim. Reclamantii au chemat in judecata IJJ Salaj in dosarul 318/84/2019.Au castigat pe fond in luna mai 2019 iar pe 18. 10.2019 Curtea de Apel Cluj a respins ca tardiv recursul depus de IJJ Salaj. Felicitări colegilor jandarmi pentru aceasta bomba aruncata catre MAI”, arată o postare pagina de facebook a Spr Diamantul.

