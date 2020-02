Lino Magliano este căsătorit cu o româncă și a intrat în politică. Urmează să candideze la alegerile locale susținut de USR.

„Nu am coronavirus, n-am mai fost de două luni în Italia”, a ținut el să precizeze de la început, pentru turnulsfatului.ro.

„Eu am foarte multă experiență în construcția de hidrocentrale. Micro-hidrocentrale. Am făcut cinci, șase în Italia și tot așa, o asociație de italieni, plus un băiat din Bacău au făcut o firmă în România și s-au apucat de făcut hidrocentrale.

De acolo, m-au întrebat: ”Lino sunt patru luni de lucru în România, te duci?” Eu nici nu știam unde e România, eu trăind în Italia, unde eram înconjurat de români, credeam că România e aici.

Am zis că merg, fiind vorba de august, septembrie, octombrie, noiembrie, e bine, mă duc. Am ajuns din Timișoara și din Timișoara am venit aici. Am făcut primele două hidrocentrale, și în loc de patru luni s-a făcut un an, pe urmă încă un an și încă un an și încă un an. Am ajuns la cinci ani”, a povestit italianul.

